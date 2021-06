Brenda Asnicar ninguneó a Carlos Tevez: "Ya tengo 17 arrugas más que en aquel momento"

La artista pareció haberse olvidado del futbolista, su expareja, según lo que dijo entre risas en el programa Los Mammones, por América TV.

Con un estilo bien filoso y sin pelos en la lengua, Brenda Asnicar ninguneó a su expareja Carlos Tevez durante la visita del pasado viernes al programa Los Mammones, por América TV. Cuando el conductor "Jey Mammón" le consultó si ya se había olvidado del futbolista, ella respondió de manera tajante: "Creo que ya tengo 17 arrugas más que en aquel momento".

La artista de 29 años insistió: “¡Qué pregunta! Ni idea, ya ni me acuerdo, pasó un siglo y medio... A mí no me espanta nada, es parte del pasado”. Además, la ex Patito Feo recordó que también tuvo otros novios en ese tiempo, como por ejemplo el empresario colombiano Alejandro de Angulo y el cantante de rap "Duki": “Igual, convengamos que en el medio hubo varios que existen”, sonrió al respecto.

La relación entre Carlos Tevez y Brenda Asnicar

La actriz, cantante, compositora, modelo y diseñadora de moda argentina comenzó a salir con el ídolo de Boca en 2010, cuando ella apenas tenía 17 años y él, 26. Sin embargo, en plena exposición mediática de ambos, el romance duró apenas un año y no terminó bien. De hecho, el por entonces jugador de Manchester City de Inglaterra le había pedido que le devolviera la casa valuada en 350 mil dólares que le había comprado en La Horqueta, San Isidro.

En ese momento, ella fue contundente al respecto y respondió: "¿El motivo de la ruptura? Nos dijimos adiós a pesar del amor que nos teníamos y eso me sirvió. Cada uno quería seguir con su carrera". A la vez, argumentó que "yo necesitaba ocuparme de mis cosas y quedó el cariño, él fue divino conmigo y lo quiero muchísimo".

En ese entonces, más allá de los rumores de que el "Apache" todavía vivía con otra mujer, Asnicar dijo que "nos conocimos en un restaurante y, según tengo entendido, él ya estaba separado". Puntualmente en 2017 en el ciclo Incorrectas, por el mismo canal, sentenció: "Lo importante es si uno siente que esa situación fue fea o incómoda, y yo no lo siento así. Al contrario, solo tengo para decir cosas lindas".

Brenda Asnicar en la TV argentina

Más allá de Patito Feo (2007-2008), se destacó en la pantalla chica, entre otros productos, en: Los Únicos (2011-2012), Corazón Valiente (2012-2013) y Por amarte así (2016-2017).