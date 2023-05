Brenda Asnicar rompió el silencio y contó la verdad de su relación con Tevez: "Me sirvió"

La famosa actriz reveló los detalles ocultos de su distanciamiento del famoso futbolista luego de protagonizar uno de los romances más polémicos de la farándula.

Brenda Asnicar rompió el silencio y se refirió a su polémico romance con Carlos Tevez. El futbolista y la actriz formaron una de las parejas más polémicas del espectáculo en 2010, pero su vínculo finalizó de forma abrupta luego de un año de noviazgo y ahora la artista contó los detalles desconocidos de esta ruptura.

Invitada a La Noche Al Dente, el ciclo musical y de entrevistas conducido por Fer Dente en América TV, Asnicar se confesó sobre este vínculo bastante breve y reveló los motivos detrás de su separación. El noviazgo generó gran polémica en su momento debido a que se llevaban bastantes años de diferencia, realizaron muchos viajes en poco tiempo y el le regaló un casa que luego le exigió de vuelta tras su separación. Sin embargo, todo finalizó de forma abrupta.

"A mí me gusta mucho el talento. Juega mucho al fútbol, jugaba mucho al fútbol. Fue como un gran crossover", admitió. Luego, el conductor le preguntó cómo fue que había finalizado la relación y ella respondió sin brindar muchos detalles al respecto: "Nos dijimos adiós a pesar del amor que nos teníamos y eso me sirvió. Cada uno quería seguir con su carrera".

Luego, Brenda contó cómo aprendió a lidiar con la exposición y confesó que ahora ya no le afecta tanto el "hate". "Gracias a dios no recibo tanto hate, como he recibido en otros momentos por cómo te ves, tu cuerpo, si estás flaco, si no estás flaco. Esas cosas en algún momento sí me dolieron, pero también me enseñaron de mí", sentenció.

Brenda Asnicar se enfureció en plena nota y se fue: "No me gusta trabajar así"

Se filtró un fragmento de una tensa nota que Brenda Asnicar dio para Nacho Elizalde, quien la había citado para hacerle una entrevista. En el clip, se puede ver cómo la exestrella de Patito Feo se levanta y se va muy enojada e indignada con el entrevistador, quien se olvidó de su nombre en plena entrevista.

El video fue difundido por la cuenta de TikTok La Tía Sebi, de Sebastián Manzoni, un joven experto en chismes de la farándula. Minutos después, fue reposteado por la cuenta de Instagram El Ejército de LAM y se viralizó de inmediato.

En el video, aparece Nacho sentado en una silla intentando retener a Asnicar, a quien se la ve de pie y encaminándose hacia la salida para retirarse. "No, no, no. ¡Quedate!", se le escucha decir al entrevistador. "No, no, no. Te juro que no me gusta trabajar así", le contesta Asnicar.

"Yo te entiendo, pero me estoy matando. Tengo mil cosas para hacer, tengo un montón de entrevistas y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista", cerró la actriz, firme a su postura, y se alejó rumbo a la puerta de salida. Tras la controversia, Nacho publicó un tweet al respecto en su cuenta de Twitter: "Qué paja lo que pasó con Brenda". Debajo, cientos de usuarios le dejaron comentarios opinando sobre la situación.

"Pensé que era actuado", le comentó una seguidora al joven. "No me sorprende de Brenda, es muy egocéntrica (sin insultarla), pero es tipo 'no te sabés mi nombre y me voy', muy de #Antonela", opinó otra usuaria, quien comparó a Brenda con el personaje de villana que hacía en Patito Feo. Por otro lado, otros usuarios defendieron a la actriz con comentarios como "un desastre entrevistar a alguien y no saber el nombre", "una falta de profesionalismo" y "es fundamental saber el nombre de una persona si la estás entrevistando".