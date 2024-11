Furor por la periodista de Fox Sports que adivinó todo en Racing vs. Cruzeiro: "Biancudamus"

Bianca Silva, la periodista de Fox Sports que es furor por sus aciertos en los pronósticos.

Furor en la televisión argentina por la periodista deportiva de Fox Sports que adivinó absolutamente todo lo que luego ocurrió entre Racing y Cruzeiro, por la final de la Copa Sudamericana 2024. El equipo dirigido por Gustavo Costas se impuso por 3-1 en Asunción de Paraguay y cortó una racha de 36 años sin títulos internacionales, lo cual fue anticipado por Bianca Moroni Silva.

Conocida como "Biancusil" en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 162.000 seguidores, la joven comunicadora pronosticó en el mencionado canal que "Racing va a hacer dos goles en el primer tiempo y después va a ganar 3-1". Y efectivamente fue lo que sucedió en la capital guaraní, con el triunfo de la "Academia" con los tantos de Gastón Martirena, Adrián "Maravilla" Martínez y Roger Martínez en el Estadio "La Nueva Olla".

La periodista que participa en el programa La Jugada Perfecta, que se emite por Fox Sports, predijo la final entre el cuadro argentino contra su par brasileño. Moroni Silva tituló como “Un nuevo capítulo de Biancudamus” a su sección de profecías que no deja de sorprender a todo el mundo por sus aciertos. “Más o menos, che”, fue el mensaje que dejó en su Instagram personal tras compartir el video y los elogios que recibió de diferentes personas y portales.

El anterior pronóstico impecable de Biancusil, pero con la Selección Argentina: "6-0"

A la hora de vaticinar el resultado del equipo dirigido por Lionel Scaloni frente a Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas, Bianca fue muy precisa: "Van a gritar ‘es un escándalo, suspéndalo’". Además, aseguró que "la Selección Srgentina va a dar un show espectacular" y sentenció: "Será un 6 a 0 con un hattrick de Lionel Andrés Messi, por supuesto. Goles de Lautaro (Martínez) y Julián (Álvarez), y uno más de Rodrigo De Paul”. Si bien el mediocampista no hizo tantos y sí lo hizo Thiago Almada, en el resto de las cosas adivinó y sorprendió a todos en las redes sociales. “Me lo dicen tanto en la vida privada, que me lo digan en las redes… Cuando vi en tendencia la palabra bruja y era yo… Me pasa de pensar en alguien y al otro día verlo, o que me mande un mensaje. Soy muy esotérica, nunca me tiré las cartas, no le doy bola al horóscopo”, contó la protagonista en una entrevista con el ciclo La Casa del Streaming al respecto de esta curiosa situación.