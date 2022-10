APTRA se despide de Luis Ventura: el inesperado adiós del periodista

Luis Ventura y una noticia inesperada. Quien supo ser presidente de APTRA protagonizó una novedad sorpresiva.

Luis Ventura es el protagonista de una noticia totalmente inesperada. En las últimas horas, se conoció su adiós repentino de la presidencia de APTRA. Hasta el momento, no se conocieron los motivos por los que tomó esta decisión.

De acuerdo a PrimiciasYa, los socios de APTRA están completamente sorprendidos porque avalan su gestión y resaltan cómo luchó por mantener vigente a la institución en tiempos difíciles como lo fueron los de pandemia. Luis Ventura, entonces, se marcha por la puerta grande.

Por el momento, Luis Ventura no se pronunció al respecto aunque se sabe que atraviesa una situación personal delicada. Su hijo menor, Antoñito, afronta un difícil cuadro de salud. “Tiene una neumonía con intermitencias diarias de fiebre. No pueden confirmar el germen que la provoca y, al no saber si es virósica o bacteriana, no saben cómo encarar el cuadro”, expresó el periodista.

El calvario de Luis Ventura por la salud de su hijo

Luis Ventura está atravesando un duro momento familiar. Su hijo Antonio, de ocho años, que comparte con Fabiana Liuzzi, está internado por neumonía hace más de diez días y su cuadro sigue sin mejorar. Cabe destacar que el niño sufre de una enfermedad neurológica y ya había sido internado en ocasiones anteriores.

A pesar de que el periodista sigue apareciendo en pantalla haciendo su trabajo como todos los días, reveló que en su casa están viviendo días muy difíciles por la salud de su hijo. Ventura dio detalles sobre la salud del nene a través de una publicación en Instagram, que se llenó de mensajes de cariño y oraciones para el pequeño.

"Hoy nos toca esta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo... Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro, con boludeceeees!!!! FUSH FUSHHHHH", publicó, dejando en claro que su prioridad siempre va a ser su familia. En la foto, se puede ver al nene acostado en una camilla de hospital con una mascarilla para poder respirar.