Alex Caniggia le pegó a L-Gante donde más le duele: "Te dejó"

El conductor de El Trece y el cantante se volvieron a pelear a través de Instagram. El hijo del futbolista se despachó con un repudiable comentario.

Las fotos de L-Gante y Wanda Nara en los Premios Gardel 2023 continúan generando polémica. Además de reavivar los rumores de romance entre el músico y la conductora de MasterChef, las imágenes hicieron volver a surgir la pelea entre el cantante y Alex Caniggia. El conflicto entre ellos nació a finales del 2022, cuando el hijo de Mariana Nannis salió a criticar su música, lo que desató un fuerte ida y vuelta en las redes sociales.

Esta vez, el enfrentamiento nuevamente fue virtual y fue el conductor de Los desconocidos de siempre quien inició el ataque. "Aunque el mono se vista de seda, mono queda. Barats. ¿Quién chorrea más grasa? #FULLBARATS", preguntó, etiquetando a ambos en una foto de la ceremonia.

Molesto por el destrato, el referente de la cumbia 420 respondió con una picante frase, haciendo referencia a la conocida mala relación del joven con su padre, Claudio Paul Caniggia. "Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica", sentenció Elián, redoblando la apuesta.

La picante respuesta de L-Gante a Alex Caniggia

Horas más tarde, Alex volvió a subir contenido a Instagram: "#HighSociety Con clase se nace". Y aunque no hizo referencia a L-Gante, todos sus seguidores entendieron que se estaba refiriendo él. Pero si a alguien le quedó alguna duda, este jueves sí le dedicó una historia al músico y un repudiable comentario a Wanda: "Mi reina madre y viejo me criaron en Europa... a vos te dejó tu viejo por tener cara de opa... no sabés ni expresarte, que mal te hace la falop...si hasta ves linda a Wanda pero la vestís de blanco es un lavarrop.!!!"

Alex Caniggia retrucó ante la respuesta de L-Gante.

¿Por qué se pelearon L-Gante y Alex Caniggia?

La inesperada pelea virtual entre Alex Caniggia y el músico comenzó cuando el hijo de Mariana Nannis y del Claudio Paul viajaba en un taxi y de fondo escuchaba “I’m too sexy”, del dúo Right Said Fred. En ese entonces, el hermano de Charlotte escribió en Instagram: "Qué temón man, esto sí es música. Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90. Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra".

"Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí”, contestó el cantante a través de su cuenta de Facebook. Y enseguida agregó: “Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo”.

Después ese intercambio virtual, Caniggia continuó con las provocaciones hacia el cantante. “Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela... Si te gusta fumar agachate y fumate mi vel... Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela... aunque el mono se vista de seda, mono queda... ¡Aprendela!", le remarcó. Desde ese entonces, las agresiones cruzadas se repitieron en varias ocasiones e incluso hubo amenazas de encontrarse y pelear.