Abel Pintos se casó en secreto: se filtraro las fotografías de la celebración

Abel Pintos y Moria Calabrese se casaron en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas.

Abel Pintos se casó con Mora Calabrese este jueves 23 de septiembre en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. La ceremonia fue llevada a cabo sin ningún invitado, a excepción de dos o tres seres queridos que fueron como padrinos y dos sacerdotes: el padre Ramón, quien se encargó de alquilarles el templo sin ningún dinero a cambio, como un gesto de amabilidad, y el padre Marcos, que viajó desde Córdoba para casarlos.

Días atrás, habían celebrado su unión en Chaco, Resistencia, en una reunión íntima con algunos familiares. A pesar de que fue un casamiento secreto, algunas personas que pasaron caminando por las calles vieron a Abel y a Mora y les tomaron algunas fotos. La ceremonia empezó a las 11 del mediodía, en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas, y luego se dirigieron a la Estancia Villa María de Máximo Paz. Según lo que se informó, ahí sí habían personas invitadas, pero no eran más de cien.

La Iglesia en donde se casaron Abel Pintos y Mora Calabrese.

El padre Marcos es un amigo íntimo de Abel desde hace muchos años, y a pesar de que la pareja quería celebrar el casamiento al día siguiente, viernes 24 de septiembre, tuvieron que cambiar la fecha para que el sacerdote pudiera asistir. También estaba presente el padre Ramón, quien le reveló algunos detalles a InfoCañuelas.

“Cuando hablé con el padre Marcos me pidió las reservas del caso porque al ser personas tan populares y mediáticas, querían una ceremonia íntima. Me pareció excelente porque un acontecimiento de esta naturaleza debe experimentar y vivir en la intimidad”, explicó. “No debe ser un espectáculo. Tener la Iglesia llena de cámaras le quitaría esa intimidad que la pareja necesita para vivir el momento”.

Fotos del casamiento secreto de Abel Pintos y Mora Calabrese, compartidas por InfoCañuelas.

“Me pareció una experiencia muy agradable y si bien no me encargué de la ceremonia, me quedé allí para colaborar y garantizar que se respetara la privacidad. Al final los saludé, les deseé de corazón que sean felices. Los dos me parecieron muy amables y sencillos”, finalizó el padre Marcos.

La estancia en donde Abel Pintos celebró su casamiento secreto con Mora Calabrese

Una vez finalizada la ceremonia, se dirigieron a la Estancia Villa María de Máximo Paz, situada en medio de un bosque inmenso, de 74 hectáreas, con un lago, pinos muy altos y árboles de todos los colores. El edificio cuenta con un salón privado, un bar, cava de vinos, restaurante gourmet y 11 habitaciones en total. Fue inaugurada en el año 1900 y solía ser una zona exclusiva para ganadería. Al día de hoy, se alquila para eventos sociales y celebraciones.