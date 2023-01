Abel Pintos confirmó lo que todos imaginaban: "No estoy seguro"

Abel Pintos se sinceró con sus seguidores y confirmó lo que todos pensaban. El cantante intercambió palabras con un fan que le consultó algo muy puntual.

Abel Pintos confirmó lo que todos pensaban de él y de su carrera. Es que tras varios años de éxitos alejados del folclore, los seguidores del cantante oriundo de Bahía Blanca imaginaron que podría haber un regreso a sus raíces. Sin embargo, no será así.

En Twitter, un usuario le consultó sobre las chances de que este año Abel Pintos haga un album íntegramente folclórico. Lejos de vender espejitos de colores, el "Pájaro Cantor" respondió: "Este año no. Y no estoy seguro de que vaya a ser un álbum de folclore tradicional si a eso te referís hermano. Abrazo!".

Así las cosas, el folclore (o al menos el material exclusivamente de dicho género) no está en los planes de Abel Pintos. Continuará generando música con el ritmo que lo caracteriza desde hace unos cuantos años, lejos de las guitarras y los bombos.

El nuevo trabajo de Abel Pintos, alejado de la música

Abel Pintos decidió tomarse un descanso del intenso ritmo que le impone su carrera musical y se enfocó en un nuevo proyecto laboral. El cantante decidió apostar a un emprendimiento relacionado a la agricultura y la sustentabilidad, una faceta totalmente desconocida por sus fanáticos y que los sorprendió por completo.

En una entrevista que brindó para Infobae, el intérprete de éxitos como Pájaro Cantor o Piedra Libre contó que se encuentra enfocado en un proyecto de producción rural. Precisamente, Pintos apostó por el cultivo de un fruto poco común en la localidad bonaerense de Mercedes. "Estoy queriendo aprender más. Lo estoy descubriendo", aseguró el cantante.

Junto a su productora El Plan Divino, Abel Pintos plantó 1000 árboles de nuez de pecán en agosto del 2022 con objetivos claros que se desprenden de la ganancia económica. Según explicó, la idea no es solo extraer el fruto, sino también probar una producción más sustentable que sirva de ejemplo a otros cultivos. "Esta búsqueda no es de hace muchos años, sino que tiene poco tiempo y es algo que me apasiona", confesó.