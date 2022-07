Abel Pintos compartió un sueño personal y conmovió a sus fanáticos

Abel Pintos reveló el sueño de su vida vinculado a la música a través de sus redes sociales. De qué se trata.

Abel Pintos deslizó una de las máximas expectativas que tiene como músico a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, les mandó un saludo a todos los seguidores y, a raíz de la pregunta de uno de ellos, confesó qué le gustaría hacer, motivo por el cual generó una gran emoción.

A pesar de todas los logros y reconocimientos artísticos que tiene Abel Pintos, hay uno que desea cumplir a largo plazo. El cantante reveló mediante su cuenta de Twitter de qué se trataba, situación que provocó furor en sus fanáticos. En primer lugar, le envió un cálido saludo a sus seguidores para este viernes 22 de julio. "¡Buenas! Que tengan un hermoso viernes. Desayuno y entreno para arrancar el día", expresó mientras inmediatamente se refirió a sus proyectos laborales hasta fin de año.

"Hoy me toca ordenar el calendario de todo lo que tengo de acá a fin de año, que no es tarea simple para mi, y después la vida misma", agregó. Como es común, el tuit se colmó de distintas interacciones, pero hubo una en particular que llamó la atención del músico.

"Que salga Racing", lanzó una fanática. Esto despertó al músico y , teniendo en cuenta que es hincha de la Academia, no dudó en dar una respuesta y soñar en grande: "Dios sabe que es un sueño para mi y yo se que algún día lo vamos a cumplir.

Sumado a eso, cerró el mensaje de una manera que emocionó a quienes lo siguen: "No se cuando será, pero ya es en mi corazón". Si bien no existe ningún recital próximo en el Cilindro de Avellaneda, el sueño personal de Abel Pintos seguirá vigente, más que nada por la presión de la gente que rápidamente etiquetó al perfil de Racing solicitándoles la presencia del creador del tema No me olvides.

"Amaría que lo cumplas. Pasó nada del Opera y ya te extraño", le expresó una fanática. "Soñá grande. Soñá fuerte. Soltar y esperar", subrayó otra seguidora de Abel, quien generó un revuelo enorme por la posibilidad de tocar en un estadio.

El nuevo proyecto de Abel Pintos que podría alejarlo de la música

En los últimos años, Abel Pintos creció a pasos agigantados en su carrera profesional, pero este cambio vino acompañado de un gran protagonismo mediático en televisión y redes sociales. Precisamente, gracias al gran carisma que mostró en la pantalla chica, el intérprete podría formar parte de una propuesta muy particular que lo alejaría un poco de la música.

Luego de la seguidilla de 30 recitales en el teatro Ópera, Abel Pintos empezó a meterse en otros terrenos económicos. Por un lado, inició un trabajo más comprometido con su productora llamada Plan Divino. "Abel de la nada se convirtió en un mega empresario. Abelito tiene sus socios que le dijeron 'mi amor hiciste 30 teatros Operas'. Armaron una sociedad y esa sociedad es hoy un edificio de tres pisos, están ubicadisisímos, están como quieren", explicó Laura Ubfal al aire de Gossip.

En este contexto, y gracias al gran éxito que tienen en la productora, en el programa emitido por Net TV también informaron que Abel fue contactado por una empresa internacional de contenidos audiovisuales: Paramount+. "Es todo un gran negocio alrededor de Abel Pintos", puntualizó Ubfal.

A la información de la conductora se sumó el panelista Leo Arias, quien reveló detalles inéditos del proyecto en el que estaría involucrado Pintos. "Paramount tiene la intención de llevarlo a otros formatos. Se habló de un reality y también la posibilidad que haga entrevistas, él con otros músicos", especificó el periodista de espectáculos.