Ventura lanzó una inesperada reflexión sobre el coronavirus y Mirtha Legrand.

El coronavirus revolucionó toda la escena mediática en Argentina y afectó a todos por igual, sin importar la clase social. Una de las más afectadas por la pandemia fue la histórica Mirtha Legrand, que durante todo el 2020 estuvo en cuarentena obligatoria y no pudo hacer sus tradicionales ciclos de almuerzo y cena en la pantalla de El Trece. Para colmo, la inesperada muerte de su hermana Goldy la dejó con el estado anímico muy bajo y sin poder canalizarlo en su actividad televisiva. Reflexivo, Luis Ventura lanzó una inesperada confesión que nucleó la pérdida de la diva con el coronavirus: "Para mí fue tremendo".

Desde la muerte del astro del fútbol Diego Maradona el programa del periodista de espectáculo "Secretos Verdaderos" (América TV) se dedica a contar novedades y primicias en torno al legado del ídolo popular, abandonando por completo el estilo clásico del magazine. En medio de una reflexión sobre la pandemia de COVID-19 y el precario estado de salud de la capocómica Carmen Barbieri (que está luchando por su vida, en grave estado, tras haber contraído el virus) Ventura habló sobre cómo el COVID cambió la forma de despedir a los seres queridos e hizo referencia a la pérdida de "La Chiqui".

“Uno convive con compañeros, colegas y amigos que hoy están bien y mañana te enterás que están en coma farmacológico, en situaciones complejas . Esta enfermedad no te brinda la posibilidad ni de estar al borde de la cama, para acompañar a tu ser querido, a tu amigo o familiar y abrazarlo”, arrancó.

Y agregó, hablando directamente de Mirtha Legrand: “Yo no sé por qué…discúlpenme…la comparación no viene al caso…pero la imagen de una Mirtha Legrand, habiéndose quedado, ante la muerte de su hermana, en su casa y no pudiendo asistir a un velatorio…para mi fue tremendo. Discúlpenme , pero es una imagen que no me la puedo sacar de la cabeza, para mí es una imagen desoladora. No haber podido despedir a su propia hermana, es tremendo”.