"Ella me mintió": la cita fallida de Matías Alé con Vicky Xipolitakis

Matías Alé reveló los detalles de su salida con Vicky Xipolitakis

Matías Alé recordó cómo fue su fallida cita con Vicky Xipolitakis. El actor fue de invitado al programa Flor de Equipo y tuvo que responder algunas preguntas del cuestionario intragable, en el que tuvo que contar en detalle cómo fue ese encuentro con la modelo.

Durante el cuestionario, Florencia Peña fue directa y le hizo responder la siguiente afirmación: “Vicky Xipolitakis dijo que fuiste una de las peores citas de su vida porque no solo te descompusiste sino que le hiciste pagar la cena”.

Si Alé no contestaba, debía comer un cangrejo poco apetitoso. Entre risas, reveló lo que sucedió en ese encuentro con Xipolitakis, que no terminó como él esperaba: "Pagó y me compró unos DVD's truchos, de esos que venden en Palermo a veces, las películas”.

En su momento, Xipolitakis había contado que había tenido una "salida trunca" con Alé. "Era como un jueguito. Ya me acuerdo, vos le escribías a mi hermana y ella ya estaba casada, entonces le saqué el teléfono", admitió la ex participante de Masterchef Celebrity en PH Podemos Hablar hace un año.

"Ella me mintió, se hizo pasar por la hermana. Fuimos a casa, miramos una película pero no pasó nada", aseguró Alé. "Nada de nada, pero buena onda. Fue medio de terror todo", agregó Vicky.

Después de cenar juntos, la cita tuvo un final inesperado y fallido. "Vimos una película. Yo estaba medio descompuesto porque había comido algo que me cayó mal. Me acuerdo que la cita habrá durado una hora y media, pero me pasé como cuarenta minutos en el baño vomitando", contó Alé y le pidió disculpas a la griega por el mal momento: "No la estaba pasando bien, te pido perdón públicamente, no fui el mejor candidato en ese momento pero me encanta verte bien hoy".

Luego de contar los detalles sobre el encuentro con Xipolitakis, Alé tuvo que responderle a Peña cuál había sido su peor cita en su vida. "Hubo una que me enganchó a la madre: la pasé a buscar y se subió la señora", reveló el actor y siguió contando su anécdota: "Le toco bocina y enseguida se sube al auto y baja el espejito y se empieza a tunear un poquito. Le digo ‘¿vamos, gordi?’ y me dice ‘no, esperá un segundo’”. “Yo creía que me decía que espere para no mancharse mientras iba manejando. En eso se abre la puerta de atrás y yo pensé que me estaban choreando y era la madre que salió con nosotros. Tuvimos que ir a cambiar un par de zapatos y salimos con la madre”, concluyó diciendo el invitado.