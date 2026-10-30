Eventos y fenómenos astronómicos noviembre 2026: todo lo que va a suceder este mes

Noviembre de 2026 será un mes lleno de eventos astronómicos para observar el cielo nocturno. Desde movimientos planetarios, dos lluvias de estrellas y hasta una superluna, habrá varias excusas para mirar hacia arriba.

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Calendario astronómico de noviembre 2026: qué se podrá ver día por día

2 de noviembre: Luna menguante junto a Marte y Júpiter —Se podrá apreciar antes del amanecer, hacia el este.

Luna menguante junto a Marte y Júpiter —Se podrá apreciar antes del amanecer, hacia el este. 3 de noviembre: La Luna pasa cerca de Régulo, la estrella principal de Leo — Se podrá apreciar durante la madrugada.

La Luna pasa cerca de Régulo, la estrella principal de Leo — Se podrá apreciar durante la madrugada. 4 y 5 de noviembre: Máximo de las Táuridas del Sur — Aparecerá durante la noche, sin Luna en las primeras horas.

Máximo de las Táuridas del Sur — Aparecerá durante la noche, sin Luna en las primeras horas. 7 de noviembre: Luna cerca de Venus y Espiga — Mirar antes del amanecer.

Luna cerca de Venus y Espiga — Mirar antes del amanecer. 9 de noviembre: Luna nueva a las 04:02 hs (horario argentino) y Venus cerca de Espiga — Se podrá apreciar durante la noche oscura y la madrugada.

a las 04:02 hs (horario argentino) y Venus cerca de Espiga — Se podrá apreciar durante la noche oscura y la madrugada. 11 de noviembre: La Luna cerca de Antares — Mirar al caer la noche, hacia el oeste.

La Luna cerca de Antares — Mirar al caer la noche, hacia el oeste. 11 y 12 de noviembre: Máximo de las Táuridas del Norte — Aparecerá durante la noche.

Máximo de las Táuridas del Norte — Aparecerá durante la noche. 13 al 22 de noviembre (mejor fecha: 14): Mercurio, Venus, Marte y Júpiter en el cielo — Se podrá apreciar antes de la salida del Sol, hacia el noreste.

— Se podrá apreciar antes de la salida del Sol, hacia el noreste. 15 y 16 de noviembre: Marte y Júpiter a cerca de 1° de distancia — Mirar durante la madrugada.

Marte y Júpiter a cerca de 1° de distancia — Mirar durante la madrugada. 17 de noviembre: Cuarto creciente (08:48 ART) — Se podrá apreciar durante las primeras horas de la noche.

Cuarto creciente (08:48 ART) — Se podrá apreciar durante las primeras horas de la noche. 17 y 18 de noviembre: Máximo de las Leónidas — Aparecerá después de medianoche hasta el amanecer.

— Aparecerá después de medianoche hasta el amanecer. 20 y 21 de noviembre: Mercurio en su máxima separación del Sol (lado oeste) — Mirar justo antes del amanecer.

Mercurio en su máxima separación del Sol (lado oeste) — Mirar justo antes del amanecer. 24 de noviembre: Luna llena y superluna (11:53 ART) — Se podrá apreciar desde la salida de la Luna al atardecer.

(11:53 ART) — Se podrá apreciar desde la salida de la Luna al atardecer. 25 de noviembre: Urano en oposición (19:40 ART) y Marte cerca de Régulo — Aparecerá durante toda la noche y la madrugada.

Urano en oposición (19:40 ART) y Marte cerca de Régulo — Aparecerá durante toda la noche y la madrugada. 27 de noviembre: Venus alcanza su máximo brillo — Mirar antes del amanecer.

Venus alcanza su máximo brillo — Mirar antes del amanecer. 30 de noviembre: Luna cerca de Júpiter, Régulo y Marte — Se podrá apreciar durante la madrugada.

Fases de la Luna en noviembre 2026: cuándo habrá Luna llena

La Luna marca el ritmo del mes y define cuándo el cielo está más oscuro. Estas son las fechas de sus distintas fases y las hora para verla:



• Cuarto menguante: domingo 1 de noviembre, 17:28.



• Luna nueva: lunes 9 de noviembre, 04:02.



• Cuarto creciente: martes 17 de noviembre, 08:48.



• Luna llena: martes 24 de noviembre, 11:53.

La semana alrededor de la Luna nueva (aproximadamente del 6 al 12) es la mejor del mes para ver cielos profundos, estrellas débiles y la Vía Láctea lejos de la ciudad. Uno de los momentos más esperados será el de la Luna llena. En noviembre llega la conocida popularmente como Luna del Castor y es conocida como una superluna, es decir, coincide con una etapa cercana a su punto más próximo a la Tierra.

La Luna llena se podrá ver el martes 24 de noviembre y se considera una superluna

Como el instante de la fase llena ocurre a media mañana en Argentina, la Luna se verá casi redonda tanto en la tarde-noche del 23 como en la del 24. Es una buena oportunidad para fotografiarla al salir por el horizonte, acompañada de edificios, sierras o el río. Será la primera de las dos superlunas que cierran el año.

Lluvias de estrellas de noviembre 2026

Además de disfrutar de las distintas alineaciones de planetas, durante noviembre los amantes de la astronomía podrán observar en el cielo nocturno varias lluvias de estrellas:

Táuridas del Sur y del Norte

Son dos ramas de una misma familia de meteoros, asociadas al cometa Encke. Su actividad es baja (unos pocos meteoros por hora), pero se las valora ser meteoros lentos y muy brillantes que pueden recorrer buena parte del cielo.

Táuridas del Sur: máximo entre el 4 y el 5 de noviembre, con una Luna menguante que molesta poco.

máximo entre el 4 y el 5 de noviembre, con una Luna menguante que molesta poco. Táuridas del Norte: máximo entre el 11 y el 12 de noviembre, con una Luna creciente que se pone temprano.

Leónidas: noche del 17 al 18 de noviembre

Las Leónidas nacen de los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle y parecen salir de la constelación de Leo. Hay información diferente sobre el horario, lo recomendable es mirar pasada la medianoche y hasta el amanecer del 18 de noviembre, pero también probar en la madrugada del 17. Se espera alrededor de 10 a 15 meteoros por hora bajo cielos muy oscuros.