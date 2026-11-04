Qué es el estilo Athleisure: la tendencia que será furor esta temporada primavera-verano

En medio de los cambios bruscos de temperatura, la ropa cómoda vuelve a ser la elegida y se impone una tendencia: el estilo athleisure. Se trata de una moda que lleva las prendas deportivas fuera del gimnasio y las combina con piezas de uso urbano para lograr looks versátiles, prácticos y con mucho estilo.

{{{htmlAmp}}}

Qué es el estilo athleisure: la moda que será furor en la temporada primavera-verano 2026

El término athleisure nace de la unión de dos palabras en inglés: athletic (atlético) y leisure (ocio). Refiere a la forma de vestir que incorpora prendas originalmente pensadas para el deporte, como calzas, buzos, joggers o zapatillas, pero ya no para entrenar sino para los conjuntos urbanos de todos los días.

La clave está en el equilibrio. Para que el resultado no parezca un outfit del gimnasio, se suman piezas urbanas o más clásicas, como una camisa, un blazer o una cartera de líneas definidas, que elevan el conjunto y lo adaptan a distintas ocasiones.

La tendencia se consolidó a fines de los años 90 y principios de los 2000, con el auge de la ropa de yoga. La marca canadiense Lululemon suele ser señalada como una de las responsables de instalar las calzas y los pantalones de yoga como una categoría propia. A partir de entonces, estas prendas dejaron de usarse solo para entrenar y pasaron a verse en la calle, en la oficina y en los viajes.

Incluso tuvo a Lady Di como una de las grandes referentes en los años 90, cuando sus salidas del gimnasio, con shorts tipo ciclista, buzos amplios, medias altas y zapatillas, marcaron una manera distinta de usar ropa deportiva.

El regreso del athleisure responde a la búsqueda de comodidad sin resignar estilo y cada vez es más elegido por los influencers. Además, se suma al el estilo sporty chic que en la temporada primavera-verano evoluciona a una estética que combina el “lujo silencioso” con piezas deportivas de gran impacto visual. Es decir, una versión más cuidada y sofisticada de la ropa deportiva, con paletas neutras (blanco, negro, gris, azul marino y tonos tierra) fáciles de combinar.

Cómo llevar el athleisure: algunos looks

Estas son algunas combinaciones para subirte a la tendencia: