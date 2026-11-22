Está en Netflix: la película romántica ideal para ver este fin de semana largo

Netflix amplió su catálogo con una comedia romántica navideña: Cómo proteger a una estrella (Guarding stars, en inglés). La película es uno de los estrenos más llamativos para la temporada de Navidad y ya se encuentra entre las más comentadas de la plataforma.

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De qué se trata "Cómo proteger a una estrella": la nueva comedia romántica de Netflix

Protagonizada por Leighton Meester y Jared Padalecki, la película sigue la historia de la guardaespaldas de figuras públicas Hannah Brooks quien, afectada por una situación familiar, deberá enfrentar una misión diferente a las habituales: cuidar del famoso actor de películas de acción, Jack Stapleton.

Jack quiere ir a visitar a su madre al hospital y, frente a las amenazas de muerte de un fanático, su equipo decide contratar un guardaespalda. La misión de Hannah tendrá un giro inesperado cuando la familia del actor la confunda con su novia.

La película está protagonizada por Leighton Meester y Jared Padalecki

Así ambos comenzarán a fingir una relación para pasar la Navidad con la familia de Jack en un rancho de Montana, mientras el peligro de un fan obsesivo los sigue de cerca. Simular ser una pareja en visperas navideñas cambiará la vida de ambos para siempre.

Se trata de una película divertida, ideal para distenderse y cerrar el fin de semana largo. La comedia romántica está basada en el libro The Bodyguard de Katherine Center, publicado en 2022. Sin embargo, la producción le añade el plus navideño y rural a la historia.

Un reparto para los fanáticos de las producciones de los 2000

La película devuelve a la pantalla a dos figuras icónicas de los años 2000: Meester interpretó a la icónica Blair Waldorf en Gossip Girl, mientras que Padalecki fue Dean Forester, el primer novio de Rory en Gilmore Girls y Sam Winchester en Supernatural, la serie que alcanzó 15 temporadas. Esta es la primera comedia romántica que el actor protagoniza: "Se sale de mi zona de confort", aseguró Jared en declaraciones a Los Ángeles Times.

Además, el reparto lo completan: