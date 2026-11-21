Netflix incorporó a su catálogo una miniserie documental que reconstruye uno de los casos policiales más conmocionantes de Estados Unidos, protagonizado por una joven de 18 años que desapareció durante un viaje de egresados en el Caribe.

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Se trata de Desaparecida: Natalee Holloway, una producción de crímenes reales que recupera los detalles de una investigación que se extendió durante años y tuvo una revelación decisiva casi dos décadas después de los hechos.

Con testimonios, imágenes de archivo y material de la investigación, la serie propone reconstruir qué ocurrió con la adolescente y el recorrido de su madre, Beth Holloway, quien nunca dejó de buscar respuestas.

¿De qué trata "Desaparecida: Natalee Holloway", la miniserie de sólo tres episodios que arrasa en Netflix?

La miniserie parte de un episodio ocurrido el 30 de mayo de 2005, cuando Natalee Holloway desapareció durante un viaje de graduación en Aruba. La joven había viajado con sus compañeros de la escuela secundaria Mountain Brook High School, en Alabama, para celebrar el final de esa etapa antes de comenzar la universidad.

La noche anterior había salido con sus amigos a un establecimiento de Oranjestad, la capital de la isla. De acuerdo con los testimonios reunidos durante la investigación, abandonó el lugar en un automóvil junto a Joran van der Sloot, un joven neerlandés que vivía en Aruba, y los hermanos Deepak y Satish Kalpoe. A la mañana siguiente, no regresó al hotel ni se presentó en el aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta a Estados Unidos.

La desaparición desencadenó una búsqueda internacional en la que participaron la policía de Aruba, el FBI, equipos estadounidenses y neerlandeses y numerosos voluntarios. Su madre, Beth Holloway, viajó inmediatamente a la isla y comenzó una búsqueda que se prolongaría durante años.

Las sospechas se concentraron en Van der Sloot, quien fue detenido e interrogado en distintas oportunidades, aunque inicialmente no se consiguieron pruebas suficientes para acusarlo por la desaparición.

El caso tuvo otro giro en 2010, cuando el neerlandés asesinó en Perú a Stephany Flores Ramírez, una estudiante de 21 años. Por ese crimen recibió una condena de 28 años de prisión.

Sin embargo, la respuesta que esperaba la familia Holloway llegó recién en octubre de 2023. Durante una comparecencia ante un tribunal estadounidense por delitos de extorsión y fraude contra los familiares de Natalee, Van der Sloot confesó haberla matado en Aruba y aseguró que había arrojado su cuerpo al mar.

La confesión permitió conocer qué había ocurrido aquella noche, aunque los restos de la joven nunca fueron encontrados. El hombre recibió una condena de 20 años en Estados Unidos por extorsión y fraude contra la familia, no por el asesinato de Natalee.

La producción recupera este recorrido a través de entrevistas a Beth Holloway, amigas de la adolescente, investigadores del FBI y Gerold Dompig, exsubjefe de la policía de Aruba, quien vuelve a hablar públicamente sobre el expediente después de dos décadas.

La miniserie cuenta con tres episodios de entre 38 y 40 minutos, por lo que tiene una duración total aproximada de una hora y 56 minutos. Los capítulos se titulan "Natalee ha desaparecido", "Enfrentar al diablo" y "Sabía que volvería a matar".

Ficha técnica de "Desaparecida: Natalee Holloway"