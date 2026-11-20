Netflix estrenó Heartland, una película de suspenso protagonizada por Jessica Chastain que combina una investigación criminal con el mundo de la música country y los secretos de Nashville.

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La historia sigue a Misty Jones, una antigua estrella del género que se alejó de los escenarios y vive apartada de la vida pública. Sin embargo, su tranquilidad se interrumpe cuando recibe la noticia de que su sobrina Charlie, una joven cantante que comenzaba a ganar reconocimiento, desapareció.

Para encontrarla, la protagonista deberá regresar a la ciudad que dejó atrás y enfrentarse tanto a personas de su pasado como a los intereses que se mueven alrededor de la industria musical.

¿De qué trata Heartland, el nuevo éxito de Netflix?

La trama de Heartland se desarrolla en Nashville, y tiene como protagonista a una mujer que alguna vez fue una figura reconocida de la música country. Después de abandonar su carrera, Misty Jones construyó una vida aislada, lejos de la exposición y de los escenarios. La desaparición de Charlie, sin embargo, la obliga a involucrarse nuevamente en un ambiente que conoce bien.

Durante la búsqueda, la protagonista empieza a reconstruir los últimos movimientos de su sobrina y a interrogar a quienes formaban parte de su entorno. Entre ellos aparecen su novio, Jace, interpretado por Ross Lynch, y Roy Combs, un ejecutivo de la industria musical al que encarna Garrett Hedlund. A medida que avanza la investigación, salen a la luz secretos y relaciones que complican el caso.

La película está dirigida y escrita por Shana Feste, cineasta que también estuvo al frente de Country Strong, otra producción ambientada en el universo de la música country. En esta ocasión, combina ese escenario con elementos del cine negro y el suspenso policial.

En una entrevista publicada por Netflix Tudum, Feste explicó que buscó construir una protagonista alejada de los personajes convencionales: "Quería escribir una mujer realmente complicada, imperfecta y audaz, y situarla en este mundo de la música country, pero en lugar de hacer otro drama entre bastidores, inclinarme por el cine negro y crear un misterio".

El elenco también incluye a Carter Faith, cantante y compositora de country que interpreta a Charlie Heart; Jennifer Nettles, en el papel de Winnie Jo Lean; y John Hawkes, como Clark. La música tiene un lugar central en el relato y varias de las interpretaciones están vinculadas con las actuaciones y canciones que forman parte de la historia.

"Cada vez que creía entender qué tipo de película era, cambiaba completamente de rumbo", contó la actriz.

Ficha técnica de Heartland