El Cai Aimar defendió a Scaloni y humilló al Pollo Vignolo en vivo: "¿Por qué no lo dicen?"

Cansado de que le peguen a los planteos del DT argentino, el Cai Aimar salió al cruce en el programa del Pollo Vignolo. ¿Qué fue lo que dijo el panelista en la previa del partido ante Colombia?

En la noche del martes 6 de junio, la Selección Argentina se juega el pase a la final de la Copa América enfrentando a Colombia. El partido comienza a las 22 horas y todo el pueblo "albiceleste" aguarda por un triunfo que deposite a los de Lionel Scaloni en el partido definitorio ante Brasil. Sin embargo, en la TV parte de la prensa continúa cuestionando al entrenador nacional. Sin ir más lejos, en F90, el programa de "El Pollo" Vignolo, lo hicieron hace pocas horas. Y allí, uno de sus panelistas se cansó y expresó su descontento en vivo: "El Cai" Aimar.

El ex-entrenador devenido en panelista comenzó escuchando la palabra de sus compañeros hasta que colmó su paciencia al oír a Damián Manusovich. "¿Cuál es la identidad del equipo argentino? Tiene grandísimas individualidades, una figura descollante como lo es Messi. Pero el ADN del equipo, después de 30 y pico de partidos, me cuesta describirlo", soltó el exfutbolista de Vélez Sarsfield.

En ese momento, "El Cai" Aimar explotó de furia y dejó mudo al conductor de la orquesta, "El Pollo Vignolo", para entrar en un debate con Mariano Closs. "Menos mal que llegamos a la final, está bien. ¿Y por qué gana? ¿Por qué no dicen cuando gana? Cuando gana, es por casualidad porque avanzó una vez. La mayoría de los partidos siempre va y presiona adelante, sí me llama la atención en el segundo tiempo que empieza a retroceder. No sé por qué lo hace, eso sí lo reconozco", bramó quien supo salir campeón como DT en Boca Juniors.

Por su parte, Mariano Closs le explicó a Aimar que todas las críticas se hacen en pos de construir un futuro mejor para el seleccionado nacional. En tanto, Vignolo a lo único que atinó es a decir que "El Cai" suele molestarse y ponerse de ese modo. ¿Habrán charlado fuera de cámara tras lo sucedido?

Vignolo insinuó que quiere que Argentina pierda la Copa América

La Selección Argentina no para de ganar en la Copa América, pero al parecer algunos no están tan conformes más allá de los resultados positivos. Ahora, en ESPN F90, el programa que conduce Sebastián Vignolo, dieron a entender que quieren que al equipo de Lionel Scaloni no le vaya tan bien "para que haya un buen proyecto".

En el acalorado debate posterior a la goleada 3-0 a Ecuador que significó el pase a las semifinales del torneo continental en Brasil, Oscar Ruggeri discutió con Sebastián Domínguez. "¿No es lo que estuvimos diciendo siempre todos? ´Armen un buen proyecto de verdad para que la Selección esté bien´", arrancó el "Cabezón", a lo que "Seba" le respondió: "¿Y a vos te parece que este es un gran proyecto?".

"¡No!", le respondió el campeón del mundo en México en 1986. "Listo, coincidimos", le retrucó el ex-Newell´s, entre otros. "¡Pero yo ya te lo dije el otro día! Que quiero que armen un proyecto serio para que la Selección vaya hacia un lugar", contestó Ruggeri.

Por su parte, el "Pollo" acotó: "Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con (Lionel) Messi. Si tengo que sólo pensar, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tenga que venir".