La gran cuenta pendiente que quedó entre Gabo Usandivaras y su hermana

Tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de la hermana de Gabo Usandivaras, se conoció el triste pendiente que quedó en sus vidas.

Esta mañana, el mundo del espectáculo se vio sacudido por completo tras conocerse la noticia de que la hermana de Gabo Usandivaras había fallecido. "Falleció la hermana de Gabo de una manera muy fea y muy joven. Queríamos contarlo y mandarle un beso a su familia. No hay mucho más que agregar porque ya es parte de la intimidad de la familia qué pasó", informó Ángel de Brito esta mañana sin dar muchos más detalles sobre el tema para respetar las peticiones de los afectados.

Pese a que, por el momento, Gabo Usandivaras no dio declaraciones con respecto al triste momento que atraviesa junto a su familia, se conoció la gran cuenta pendiente que habría quedado entre el famoso bailarín de ShowMatch y su hermana, Giselle. Esta historia salió a la luz por primera vez en el 2017, cuando el artista dio una entrevista con la revista Pronto y contó el gran gesto que su hermana iba a tener con él en un futuro cercano.

"Mi hermana Giselle me va a dar su vientre", expresó Gabo Usandivaras en ese diálogo tan emotivo. "El óvulo va a ser de una donante y yo la voy a inseminar. Estuve averiguando donde lo podría hacer, quizá California o en Florida, Estados Unidos porque allá está permitido. Todavía no tengo definido cuando será", contó el bailarín en ese momento en el que, al parecer, ser padre era super importante para él. "Mi hermana vive en Córdoba con Diego, su pareja, y no tiene chicos", sentenció en ese entonces.

No caben dudas de que la relación entre Gabo y su hermana Giselle era muy especial, ya que siempre que tenía la oportunidad, el bailarín le demostraba su amor a través de las redes sociales. Uno de los últimos posteos que Usandivaras compartió junto a su consanguínea, le dedicó un tierno mensaje. "Pocas cosas puedo planear, ni mucho menos, suponer de como serán en un futuro. Pero si sé que no existe ni existirá persona más importante en mi vida que mi hermana. Mi vida entera para amarte, acompañarte y cuidarte. Soy el ser más afortunado por tenerte", escribió con gran sentimentalismo.

El llanto de Cinthia Fernández: un gran apoyo a Gabo

En el año 2015, Cinthia Fernández y Gabo Usandivaras formaron parte de las parejas de la edición de Showmatch de aquel entonces. En ese momento, los artistas se hicieron muy buenos amigos, por lo que la panelista le dedicó un tierno y emotivo mensaje en dos ocasiones diferentes frente a la gran tragedia que vive.

"Te amo, Gabo, a vos a y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió. Es una manera muy fea y estoy media shockeada", expresó en un principio Cinthia Fernández mientras se secaba las lágrimas al aire de LAM. Sin embargo, cuando estuvo más tranquila, también le dedicó un posteo en sus redes sociales: "TE AMO Gabo Usandivaras! Y cómo salimos ese 2015 de varias, vas y ¡vamos a levantarte de esta! Acá hay un batallón de amigos esperándote para llenarte de amor. Estoy enojada con la vida porque vos no te mereces estos años duros que te tocaron vivir, pero no nos va a ganar ¿sabés?", sentenció la artista.