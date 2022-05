La NASA lanzó una herramienta para saber cómo sonaría tu voz en Marte

Luego de varias investigaciones, la agencia creó una herramienta interactiva con fines educativos y de entretenimiento.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, más conocida como NASA, lanzó una herramienta interactiva que permite conocer cómo sonarían las voces en la superficie de Marte. Luego de varias investigaciones al respecto, la agencia creo un sistema online con fines educativos y de entretenimiento para conocer con mayor profundidad al planeta rojo.

Tras estudiar la superficie marciana con el rover Perseverance, robot que investiga al planeta y ayuda a dar una perspectiva de sus condiciones, los científicos pudieron determinar como suenan las voces y otros ruidos terrestres en Marte. Con un objetivo educativo, esta nueva herramienta de la NASA invita a que los internautas se animen a profundizar en la diferencia atmosférica que hay en este planeta.

A través de la página oficial de la NASA se puede acceder a Sounds of Mars, la herramienta interactiva que permite grabar un audio de hasta 10 segundos y luego lo convierte para mostrar cómo cambia la voz desde la Tierra en relación a la superficie de Marte. Tan solo es necesario ingresar en la página y seleccionar la opción "You On Mars", desde allí podrá grabarse la voz y disfrutar de esta herramienta.

Además, esta página de la NASA también tiene otros audios grabados previamente en donde muestra diversos sonidos terrestres alterados como si estuvieran en superficie marciana. Desde un helicóptero, al viento o el sonido del mismo Rover Perseverance recorriendo el suelo de Marte son algunas de las opciones que pueden escucharse.

Por qué en Marte los sonidos suenan distinto

Las condiciones atmosféricas son una de las principales diferencias entre Marte y la Tierra. Cómo consecuencia, los sonidos se escuchan de forma diferente en cada superficie, pero también hay otras características que condicionan a los ruidos en Marte.

“Marte tiene una atmósfera inusual comparado con la Tierra, con temperatura, densidad y química muy diferentes. Estas diferencias tienen tres efectos principales en lo que escucharías: la velocidad, el volumen y la calidad del sonido", explicaron desde la NASA sobre el tema.

En primera parte, cabe destacar que los sonidos emitidos en la atmósfera de Marte pueden tomar un poco más de tiempo en llegar al oído humano ya que la velocidad del sonido es ligeramente menor. En el planeta rojo, viaja a 240 metros por segundo mientras que en la Tierra a 340.

Por otro lado, la atmósfera marciana es 100 veces menos densa que la de La Tierra y está cargada de monóxido de carbono, motivo por el que afecta directamente al volumen y la calidad del sonido. Incluso, se conoció que solo los sonidos graves se escuchan con calidad, mientras que los agudos suelen perderse.