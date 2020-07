Esmeralda Mitre, en guerra con sus hermanos por querer hacerse cargo de La Nación

Esmeralda Mitre, hija del recientemente fallecido Bartolomé Mitre, contó las peleas que tiene con tres de sus hermanos, por el futuro del Diario La Nación. “Traté de ir por las buenas, pero cuando la gente quiere guerra…”, expresó Mitre y dio detalles sobre la interna familiar.

El conflicto con los hijos de Dolores González Alzaga, la primera esposa de Bartolomé Mitre, es que “abrieron la sucesión sin avisarle y en feria judicial” además del destrato contra la madre de Esmeralda, Blanca Álvarez de Toledo. “Están yendo contra todos los dividendos de mi madre”, explicó Esmeralda al tiempo que detalló que su madre vivió con Bartolomé “los años más pudientes”.

"Mi padre era presidente de Papel Prensa, presidente y director de La Nación… Fueron los ’90 del 1 a 1; claramente los dividendos de mi padre fueron mayores", admitió Mitre a Confrontados.

“Si me enfrente a la DAIA y me fue bien, la verdad es que nos les tengo miedo. Me están traicionando. (…) Traté de ir por las buenas pero bueno, cuando la gente pide guerra…Yo voy a defender a mi hermanito (Santos), a Nequi (Galotti) que se está portando muy bien, y principalmente a mí. No me asusta. Me duele nomás", manifestó.

“Yo no me voy a autonominar pero lo que sí sé es que me voy a hacer cargo de entrar, de poner los pies dentro del diario”, aseguró Esmeralda, convencida.

“Nos tenemos que hacer cargo. Yo no voy a decidir qué es lo que…eso es algo que se vota. Pero en realidad las acciones que tiene mi padre son diferentes tipos de acciones, como si fueran diferentes bonos. Y por las acciones que él tiene, él elige director y director suplente”, indicó Esmeralda quien aseguró que tendría un rol más activo en el caso de estar en el diario. “Es lo que yo heredo y me tengo que hacer cargo.”, afirmó.