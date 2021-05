Sandra Mihanovich contó que ella y su pareja tienen coronavirus.

Sandra Mihanovich dio positivo en coronavirus y lo anunció en sus redes sociales. "Buen día. Quiero comunicar que hace dos días empezamos con síntomas de tos y fiebre y ayer nos fuimos a Hisopar. El resultado llegó anoche y es positivo de Covid", escribió la cantante de 64 años.

Y aclaró que tanto ella como su pareja, la artista plástica Marita Novaro, están transitando la enfermedad con tranquilidad: "Marita y yo estamos bien. Aisladas. Y contenidas. Los mantendremos informados. Muchas gracias" .

El 28 de abril, la intérprete de Soy lo que soy recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. "La semana pasada me llegó el anuncio y hoy tuve mi turno. #gracias #cuidemosnosentretodos @maritanovaro y yo. Ambas con primera dosis de #astrazeneca. Nos anotamos el 2/02", relató en sus redes junto a una foto del momento de la inoculación. Y también manifestó su alegría porque su madre, la periodista Mónica Cahen D'Anvers, y su marido, César Masetti, también iniciaron el proceso de vacunación. "Estoy feliz y aliviada", aseguró.

Antes de que el gobierno decretara las restricciones a los eventos culturales, Mihanovich estaba protagonizando Brujas en el teatro Multitabaris Comafi junto a Thelma Viral, Nora Cárpena, Moria Casán y María Leal. "Soy una mujer que ha podido aprovechar las oportunidades que se la han presentado a lo largo de su vida: he podido concretar muchas cosas lindas que me han pasado gracias a la música, en primer lugar. La música fue lo que me permitió armar mi vida en todos los sentidos. Es decir, hacer todas las cosas que sentía, ganarme la vida y formar mi familia, que está compuesta de amigos y de familia. La música me dio todo. Y ahora esta oportunidad de Brujas se suma a las oportunidades que tuve anteriormente", manifestó hace unos meses en una entrevista.

En referencia a su carrera musical, tenía previsto un show presencial para el 24 de mayo, que finalmente se hará de manera virtual el 6 de junio. "¡¡Y si!! Aprendimos una nueva forma de encuentro. Para que no se nos haga tan larga la espera hasta septiembre hay una escala intermedia", anunció recientemente.