Guillermina Valdes confesó que su familia la compara con El Grinch.

Guillermina Valdes reflexionó sobre qué piensa sobre la Navidad y confesó el insólito apodo que le puso su familia frente a su actitud. "Me dicen 'El Grinch' en casa y este año me coronaron con esta máscara", expresó, vistiendo la máscara alusiva al clásico personaje gruñón, en una publicación de Instagram que causó furor entre sus seguidores.

"No es que no me gustan la Navidades, pero entiendo que los deseos de amor y paz son para todos los días. Así que como hoy todos saludan, yo también lo hago y les deseo: que estén más unidos que nunca, que se amen y que todos juntos no dejemos de soñar con un mundo mejor, porque siento que se puede y depende de nosotros concretar ese deseo", profundizó en su cuenta de Instagram.

Y coronó con un "¡Feliz vida para todos!", para sus más de dos millones de seguidores en la red social. Horas antes, la empresaria había mostrado su look navideño: un vestido metalizado largo. "Descalza y sin make up, pelo suelto y listo", publicó, en unas stories.

El dato que no pasó desapercibido fue que, en la publicación, la pareja de Marcelo Tinelli lució una máscara del personaje gruñón "El Grinch", que protagonizó Jim Carrey en la pantalla grande. " Así me dicen en casa... y este año me coronaron con esta máscara", explicó, dando el por qué del curioso apodo con el que la bautizó su familia.

Por otra parte, Marcelo Tinelli subió una romántica postal junto a Valdes y escribió en su epígrafe: "Feliz Navidad", con emojis de corazones. La pareja dejó atrás los rumores de la separación y se mostraron más unidos que nunca.

"Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. gracias", había tuiteado Valdes el 11 de agosto, dando a entender que habían apostado nuevamente a construir una historia de amor.