En la tercera prueba de gran altitud, Space X, la compañía dirigida por Elon Musk, finalmente consiguió hacer aterrizar el prototipo SN10 de Starship pero explotó minutos después de haber tocado el suelo. Se trató de un vuelo de prueba no tripulado.

El prototipo SN10 del proyecto Starship, cuyo objetivo es hacer viajes a la Luna y Marte, logró elevarse 10 kilómetros desde Boca Chica, Texas, para su tercer vuelo suborbital de prueba. Si bien pudo aterrizar correctamente después de su vuelo, explotó a los minutos y demostró que la compañía dirigida por Elon Musk sigue sin conseguir su meta.

A diferencia de los intentos previos con el SN8 y el SN9, los ingenieros no tuvieron demasiados problemas para que Starship regresara a la superficie en condiciones óptimas esta vez pues llegó a aterrizar. “Un magnífico aterrizaje”, comentó SpaceX en el video que transmitió en vivo el vuelo de prueba. Sin embargo al pie de la nave se veían llamas que eran extinguidas por los equipos en el lugar y, pocos minutos, después el aparato explotó en pedazos incontables.

Si bien el destino final del Starship SN10 fue similar al de los prototipos anteriores, éste podrá presumir haber tocado tierra firme en una sola pieza. Evidentemente, causó demasiada sorpresa que se haya destruido por completo tras haber aterrizado de forma exitosa. Por ahora, se desconoce el motivo por el cual explotó la nave, pero seguramente SpaceX, la empresa dirigida por el magnate Elon Musk dará a conocer más detalles en los próximos días

Elon Musk es uno de los principales emprendedores del mundo más famosos. Entre sus proyectos más relevantes se encuentra SpaceX, la compañía que quiere iniciar el turismo espacial y se especializa en la fabricación de cohetes y en el sueño de llegar a la Luna de vacaciones.

El tercer prototipo de Elon Musk explota

En diciembre del 2020, el Starship SN8, sufrió un impactante y estremecedor estallido que preocupó a millones de personas. Apenas iniciado febrero del 2021, se dio la segunda explosión de este tipo con el SN9. La SN9 al contrario de la SN8 cayó casi en posición horizontal tras maniobrar rápidamente y de manera brusca.

Para los especialistas, en tanto no haya víctimas humanas en los intentos, las pruebas fallidas no aportan tan malas noticias ya que de ellas pueden derivar muchísimos datos a fin de identificar problemas, corregirlos y volver a intentarlo. La Starship quiere llegar a Marte, pero por lo pronto, deberá seguir atravesando distintas pruebas hasta que, finalmente, consigan dar con una versión que no explote.