La vidente Venus Psíquica y un nuevo dato sobre la "renuncia" de Milei: "Se termina"

La vidente Venus Psíquica volvió a anticipar cuándo "renuncia" el presidente Javier Milei, quien aseguró que estará "apretado por su pueblo, por sus pares políticos y por el exterior". La videncia completa.
Antes de contar lo que había visto, Venus Psíquica explicó que hablaba el "28 de septiembre del año 2025". Ahí sí, comenzó: "A todas las preguntan nuevamente, que están preocupadas, sobre todo a las personas de Argentina, que me preguntan por el presidente argentino Milei, les quiero decir que nuevamente reitero mis videncias que mis dioses me han mostrado".
"Dijimos que el presidente Javier Milei renuncia entre septiembre y octubre. No hay una fecha, porque estamos tratando con muchas energías. Nuevamente les repito a ustedes que está decretado, mis dioses lo han mostrado en mi videncia", continuó.
Venus Psíquica consideró que "algo está mal" y "se termina". "Es un ciclo que termina para dar paso a un nuevo ciclo, y cuando es nuevo es bueno. Es solamente saber enfrentar los cambios, porque si nosotros no enfrentamos los cambios la vida cambia igual. Nosotros tenemos que adecuarnos a los cambios de nuestros dioses", añadió.
Por qué "renuncia" Milei, según Venus Psíquica
Después de insistir con que "los ciclos tienen un principio y un final", la vidente profundizó: "Dijimos septiembre y octubre, donde un presidente argentino renuncia, sobre todo, apretado por la Justicia, por los problemas de su hermana en la Justicia, que tiene él también. Como dije también que iban a seguir apareciendo. Apretado por su pueblo, por sus pares políticos y por el exterior".