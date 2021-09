Tinelli votó y habló de la posibilidad de meterse en política: "Es una vocación"

El conductor televisivo emitió su voto en las PASO 2021 y luego se expresó sobre su rol dentro de la política argentina. "La rosca me distancia un poco", aseguró.

El conductor televisivo Marcelo Tinelli emitió su voto en las Elecciones PASO 2021 y luego habló con TN para manifestarse sobre la actualidad argentina. Entre otros temas, se refirió a la chance de incursionar en política y explicó las razones por las que aún no se ha decidido a dar el paso.

"A mí me gusta el trabajo social. Hoy no me veo en la política porque tengo un trabajo muy importante en la televisión y en la Liga Profesional de Fútbol. Sinceramente hay que dedicarse de lleno las 24 horas a esto. Tenemos una fundación y estamos ayudando a un montón de gente, a comunidades del norte de Salta. Hicimos pozos de agua y ahora nos pidieron una pala mecánica. Eso me gusta mucho más que la rosca política donde me distancia un poco", expresó Marcelo Tinelli.

Por otro lado, "El Cabezón" enalteció la importancia de sufragar en una jornada que siempre es celebrada por la democracia: "Es un día donde nos empoderamos todos los ciudadanos. Estaba lejos de la Ciudad de Buenos Aires pero quería venir a votar. Hay que tener el compromiso ciudadano. Me encanta estar en la urna, estoy feliz".

Para Tinelli, en la política no hay oportunistas

Lejos de polemizar, Marcelo Tinelli aseguró que quienes deciden volcarse a la política llegando desde ámbitos totalmente diferentes no son oportunistas: "No tildo a la gente de oportunista porque llega a la política. Todo el que se compromete, bienvenido sea. Cada uno viene con intenciones de colaborar. La política es una vocación de estar al servicio de la gente".

"Todos los que aparecen tienen que ser bienvenidos. El arco político siempre es más duro con los que vienen de afuera, pero me parece que está bueno que aporten ideas porque la gente está muy descreída del político tradicional. Todo lo que venga de afuera, es bienvenido. No veo a ninguno como un oportunista”, sentenció Marcelo Tinelli.