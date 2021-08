Brancatelli destrozó a un candidato macrista en Intratables: "Burro, animal"

Eguía había dicho que no le daría a manifestantes para construir viviendas sociales porque no saben.

Un momento de tensión se vivió en Intratables en el canal América cuando un candidato del macrismo se cruzó con Diego Brancatelli cuando discutían acerca de los cortes de rutas y avenidas en pedido de trabajo.

"Si le dejan hacer una casa, te la hacen con una pared... no saben hacer nada", afirmó el Precandidato a Diputado Nacional por Vamos Juntos (Cambiemos) Carlos Eguía, quien luego dijo que "ni en pedo" se hace una casa con ellos y señaló a una mujer del Partido Obrero que protestaba.

Tras el comentario despectivo, Diego Brancatelli salió al cruce al pedir que no voten la lista del candidato de Cambiemos en Neuquén o avalarán sus posturas: "Carlos Eguía cree que todos son burros, ya saben. Es un animal".

Eguía pidió que a cambió del "plan social" otorguen exigencias. "Cuando vos das un plan, la contraprestación tiene que ser aprender un oficio", reclamó el candidato. Brancatelli se molestó porque trató de ignorantes a los manifestantes: "Hay gente capacitada, no sea burro. No sea ignorante, usted no sabe".

Canosa se metió en la interna de JxC y fulminó a Larreta, Vidal y Quirós

Canosa emitió un nuevo editorial sobre la coyuntura política y, en este caso, decidió chicanear a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós por haber hecho un video pro vacunas que podría ser, según ella, "infantil". Con su monótono estilo, la ex conductora de Los Profesionales de Siempre hizo referencia a un video viralizado en TikTok donde los miembros de la oposición defienden la combinación de las vacunas.

“No te pierdas este TikTok de Horacio, Mariu y Quirós, contándonos como si fuéramos chicos de primer grado cómo va el tema de la vacuna. Mirá”, expresó Canosa y así presentó el video grabado por Juntos por el Cambio. “Sputnik, Sinopharm, Astrazeneca, Moderna, ya no entendemos nada y no sabemos qué es lo mejor. Pero creemos que lo mejor de todo es preguntarle al número 1, que acá está”, lanzaron Vidal y Larreta, para darle el pase a Quirós.