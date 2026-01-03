El Nueve ya tiene reemplazo: revelan quién será la famosa actriz que ocupará el lugar de Jimena Monteverde

El Nueve tiene al reemplazo de Jimena Monteverde

Las tardes de El Nueve entraron en una etapa de cambios profundos y uno de los movimientos más comentados fue la salida de Jimena Monteverde de Escuela de Cocina. Tras varias temporadas al frente del ciclo gastronómico, la cocinera decidió cerrar su etapa en el canal para encarar un nuevo desafío profesional en la pantalla de El Trece, dejando vacante un espacio clave dentro de la grilla.

La partida de Monteverde no pasó desapercibida. Escuela de Cocina es uno de los programas históricos del canal y su conducción era una pieza central del formato. Durante días, en los pasillos de la televisión se habló de posibles reemplazos, nombres en carpeta y negociaciones en marcha, mientras El Nueve analizaba cómo renovar el ciclo sin perder identidad ni audiencia.

¿Quién reemplazaría a Jimena Monteverde?

Finalmente, la incógnita se despejó. Fue Laura Ubfal quien confirmó la primicia desde su portal web y adelantó que el canal ya tomó una decisión firme. Según informó la periodista, la producción cerró acuerdo con Eugenia Tobal para que se haga cargo del programa.

Eugenia Tobal reemplazará a Jimena Monteverde.

La actriz cuenta con un amplio recorrido televisivo que en los últimos años se fue acercando cada vez más al universo culinario gracias a su participación en Cocineros Argentinos y MasterChef Celebrity. De esta manera, Tobal suma un nuevo rol a su carrera y se consolida en un formato diario, con impronta propia.

De acuerdo a la información difundida, la actriz ya cerró contrato con Kuarzo y Canal 9, y su debut tiene fecha confirmada: será el lunes 12, acompañada por parte del equipo que continúa en el programa, entre ellos el reconocido chef Roberto Ottini. Además, se espera la incorporación de nuevos integrantes al staff, cuyos nombres todavía se están definiendo.

Escuela de Cocina volverá el 12 de enero.

Este cambio se da en el marco de una reorganización más amplia de la grilla de El Nueve, que busca fortalecer sus tardes con nuevas apuestas. El canal prepara un enroque de programas y figuras, con la intención de competir de manera directa con otras señales y renovar el atractivo de su programación.

Con la llegada de Eugenia Tobal, Escuela de Cocina inicia una nueva etapa. El desafío será mantener el espíritu del ciclo y, al mismo tiempo, darle una impronta distinta, apoyada en la experiencia televisiva y el perfil cercano de su nueva conductora.