El dolor de la madre de El Noba, a un mes de su muerte: "Sigo esperando que aparezca por la puerta"

Vanesa Aranda, la madre de "El Noba", abrió su corazón un mes después de la muerte de su hijo.

A un mes de la trágica muerte de Lautaro "El Noba" Coronel, su madre, Vanesa Aranda, abrió su corazón sobre el duelo que enfrenta. Por otro lado, también contó que los fans de su hijo se acercan a consolarla.

El cantante falleció a sus 25 años tras varios días en coma después de haber sufrido un accidente con su moto. La noticia impactó tremendamente tanto a sus familiares y amigos como a sus colegas de la música urbana. Por primera vez después de todo este tiempo, la mamá de "El Noba" contó cómo vive su día a día sin su hijo.

“¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”, relató la mujer en diálogo con TN. Y recordó los momentos más simples que vivía a diario con su hijo. "Me mandaba todos los días o me llamaba. ‘Ma, ¿tomamos mate?’ o ‘¿qué vamos a comer?’. Quizás me preguntaba si había ido a trabajar o me avisaba que se había olvidado las llaves. Quizás para la gente es una tontería, pero para mí era mucho y ahora se me hace pesado”, expresó Vanesa.

“Es imposible no llorar. Ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. Hay momentos en los que estoy bien, pero a veces no puedo. No caigo, sigo esperando que aparezca por la puerta”, agregó la madre de "El Noba".

Además, contó que tiene miles de carteles que sus fanáticos le dejaron pegados en el hospital en donde Lautaro estuvo internado pero que en vez de colgarlos en su puerta, los guardó para evitar quebrarse en llanto. "No puse nada de las cosas que nos regalaron porque me hace mal. Las veo y soy un mar de lágrimas. Y cuando lo pasan en la radio, lloro. Entonces me pongo su música para acostumbrarme, porque sé que lo voy a escuchar siempre”, cerró la mujer.

La desgarradora carta de la expareja de "El Noba"

Eliana Demo, la expareja de "El Noba" con quien tuvo a su hija a su hija Alin, le escribió una dolorosa carta al cantante tras su fallecimiento, prometiéndole que iba a cuidar de la niña. "Sos muy fuerte hija mía, ¡orgullosa de vos y de cómo te la bancaste! Mami y Papi siempre van a estar a tu lado", comenzó Eliana.

"Ahora papá te cuida y mira desde el cielo. Vos vas a poder con todo, princesa y nunca nada te va faltar. Qué lindo todo lo que papi te dejo y todo el cariño de la gente que te manda fuerzas desde el primer día", continuó. Y como si le estuviese mandando un mensaje a "El Noba", le expresó: "Dale toda la fuerza que tu hija necesita para seguir sin vos. Hasta luego, Lauti, ya nos vamos a volver a ver y abrazar orgullosos de nuestra hija… Vos descansa en paz, yo la cuido".