Explotaron los memes de la presentación del libro de Mauricio Macri

Los memes por la presentación del libro de Macri ya son furor en las redes

Mauricio Macri se relanzó como el líder de la oposición al gobierno de Alberto Fernández con la presentación pública de su libro, Primer Tiempo, y como no podía ser de otra manera, casi al instante estallaron los memes al respecto en las redes sociales.

Las imágenes y los videos posteados especialmente en Twitter le recordaron no muy amistosamente al expresidente su antiperonismo acérrimo, algunas causas todavía vigentes por corrupción, todos los desaciertos durante su gestión entre 2015 y 2019 y, por qué no, los oscuros vínculos con su familia. La obsesión con su archirrival Cristina Fernández de Kirchner también dijo presente en las cargadas para el fundador del PRO y exmandamás de Boca, que no desmintió pero tampoco descartó volver a presentarse en las comicios de octubre de 2023 y quien sorprendió a propios y a extraños con algunas revelaciones polémicas a lo largo de las páginas de Primer Tiempo.

En la propia publicación de Macri en Twitter con la transmisión oficial de la presentación del libro, varios usuarios se mofaron del exmandatario con desopilantes memes. Otros prefierion hacerlo sin responderle directamente.

Los memes de la presentación del libro de Macri

Primer tiempo, el libro de Mauricio Macri

Con sus aliados Horacio Rodríguez Larreta -el Jefe de Gobierno porteño- y María Eugenia Vidal -la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires- en la primera fila, el empresario de 62 años eligió la Capital Federal con un acto para alrededor de 600 personas en el barrio de Palermo para protagonizar otra vez la escena política, con una obra en la que principalmente repasa no sólo su vida anterior al 2015 sino también sus supuestos aciertos y los yerros como primer mandatario luego de haber derrotado a Daniel Scioli por apenas tres puntos de diferencia en el balotaje del 22 de noviembre de aquel año.