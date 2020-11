El Dipy ha logrado reactivar su fama a base de sus comentarios antipolíticos que están colmados de odio y meritocracia. El cantante de cumbia ya no se involucra sólo en subirse a los escenarios para entonar un tema de música tropical sino también en pasearse por diferentes programas como PH Podemos Hablar. En la edición del último sábado, fue invitado por Andy Kusnetzoff, a quien le contó -entre lágrimas- cómo fue la trágica muerte de un amigo: "Se murió por una pelotudez".

El programa conducido por Kusnetzoff conformó una mesa integrada por la periodista y participante de MasterChef Celebrity Analía Franchín, la periodista Carolina Losada, la nutricionista Romina Pereiro y el político macrista Hernán Lombardi. Aun así, David Adrián Martínez -más conocido como El Dipy- se llevó todas las miradas al contar en detalle uno de los momentos más tristes que le tocó vivir.

Luego de que el conductor de PH Podemos Hablar le consultara sobre las carencias que cada famoso tuvo en su vida, El Dipy comentó: "El barrio lo llevo en el corazón, pero uno quiere progresar y salir adelante. Se ve que hoy parece que querer progresar y salir adelante, salir de tu barrio, uno es oligarca o que traicionás a tu barrio. El barrio se lleva en el corazón y en la sangre. Yo lo que aprendí de mis padres es la cultura del trabajo. Me van a decir: 'Sí, pero antes se podían comprar terrenos porque era otra época'. Pero había que laburar igual. Levantarte a las 4 de la mañana, trabajar 12 horas, no ver a tus hijos. Pero laburar, tenías que laburar".

El momento en el que El Dipy llora en PH Podemos Hablar:

Andy Kusnetzoff le consultó si le quedaban amigos del barrio y El Dipy confesó: "Del barrio me quedan muy pocos amigos. Yo tenía tres amigos del alma que fallecieron y los extraño un montón. Al primero que falleció no le pude decir que lo amaba. Los hombres tenemos esas cosas que no nos decimos que nos queremos, tenemos ese miedo machista de que no se nos caiga una lágrima. Cuando se murió, y encima se murió por una pelotudez, una pavada...".

Ante la expectante mirada de los demás invitados, el cantante relató: "Éramos muy chicos, nos habíamos bajado de la moto. Fue a lavar su ropa y metió las zapatillas. Le dije: 'Me quedo con vos y me baño acá'. Y él me dijo: 'No, andá a tu casa, andá que yo voy a tardar'. Al final me fui. Él fue descalzo a poner las zapallitas en el secarropas. Cuando lo soltó, estaba vivo, pero se pegó contra la punta de la mesa, que fue lo que lo mató. Se llamaba Sebastián Noya".

Luego, y con lágrimas entre los ojos, El Dipy se quebró y expresó: "Cuando lo vi en el cajón... Qué mier... contar esto... Yo le hablaba y le dije: 'Boludo, ¿cómo no te dije 'te amo'? Era mi amigo de la infancia, de salir de joda, de andar en moto y verlo así... Y después fallecieron dos amigos más".

Andy Kusnetzoff lo interrumpió y le preguntó: "¿Te cerraste a la amistad después de esto?".

El Dipy: "Sí, estoy muy cerrado con la amistad, con cualquier persona".

Andy Kusnetzoff: "Sabés que se te ve un poco así y también te entiendo".