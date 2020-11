Claudía Villafañe reveló la comida que Doña Tota le hacía a Maradona

MasterChef Celebrity cuenta con momentos sumamente emotivos. Y Claudia Villafañe, una de las participantes más queridas del certamen, es una de las responsables de que los televidentes se emocionen en sus casas. Durante el programa del último miércoles, reveló cuál era la comida que Doña Tota le cocinaba a su hijo Diego Maradona. "La comían mucho", sostuvo la ex esposa del campeón del mundo en México '86 con la Selección Argentina. Hoy se cumplen 9 años de la muerte de la madre del mejor jugador de todos los tiempos.

En la edición de MasterChef, los famosos debieron someterse a un desafío que constaba en cocinar pescado. Cada uno debía tomar una caña y tratar de pescar un pez en una pileta de hielo que giraba. Y luego, en base a lo que lograban agarrar, tenían que cocinarlo con diferentes condimentos y verduras. Y a Claudia le tocó una anchoa, que tiene una carne azul.

Curiosamente, Claudia Villafañe fue la participante a la que mejor le fue en la prueba que los chefs Damián Betular, Donato de Santis y Dolli Irigoyen propusieron en la competencia de cocina: le dieron la medalla de oro. Creer o reventar, la empresaria tuvo éxito con una receta que justamente Doña Tota le hacía a Maradona, su exesposo.

Cuál es la comida que Doña Tota le hacía a Maradona y que Claudia Villafañe cocinó en MasterChef Celebrity:

Claudia Villafañe se encaminó hacia el sector en el que los jurados debieron evaluar su plato de anchoas con mandioca frita y comentó: "Me gustó cómo quedó el plato. Tenía una anchoa, un pescado azul. Me dio cosita cuando lo abrí. Siempre había comido un pescado blanco. Este tenía otro color de piel". Y luego de probar la comida, Damián Betular le consultó: "¿Es la primera vez que hacés mandioca?".

Inmediatamente, la ex esposa de Maradona le respondió con absoluta sinceridad: "Sí. La comían mucho... En la casa del papá de mis hijas comían mucha mandioca".

Damián Betular: "¿Frita?".

Claudia Villafañe: "No, hervida en puchero. No le ponían papa y le ponían mandioca".

Segundos después, Dolli Irigoyen se acercó, probó el plato y la elogió: "Muy bueno que hayas usado mandioca. Es bien argentino".

Y finalmente Donato de Santis se rindió ante los pies de Claudia: "No sé cómo arrancar. Miro este plato y no puedo dejar de pensar esta bruschetta. Quiero elogiar lo que hiciste hoy. La anchoa no es fácil de preparar. La arbeja está muy bien preparada. Es una Claudia nueva. Quiero que vos misma te des cuenta. Te felicito".

Damián Betular volvió a tomar la palabra y le resaltó: "La fritura de la mandioca está súper lograda. Parece una pavada, pero es mucho más resistente que la papa y que la batata. El pescado es una de mis comidas preferidas. La anchoa está muy bien la cocción. Y la salsa, que refresca todo, la fritura... Es muy rico este plato".

Dolli Irigoyen también la ponderó: "Sos una persona que escucha. Realmente hay un trabajo casi profesional de cocinar el pescado".

Hace exactamente 9 años fallecía Doña Tota, madre de Maradona:

Dalma Salvadora Franco, más conocida como "Doña Tota", falleció el 19 de noviembre de 2011, a los 81 años. Nacida el 30 de octubre de 1960, fue la madre de Diego Maradona, quien hasta el día de hoy la sigue teniendo presente en cada momento de su vida. ¿Fue casualidad que Claudia Villafañe la homenajeara con una receta justo para esta fecha tan especial?