Video: así fue el emotivo reencuentro entre Roberto Navarro y El Cadete en El Destape Radio

La vuelta de Pedro Rosemblat, en el arranque de El Destape sin fin.

El arranque de El Destape sin fin en El Destape Radio marcó la vuelta del Cadete, que se reencontró con Roberto Navarro. Pedro Rosemblat apareció en el estudio y se fundió en un emotivo abrazo con el conductor y el líder de este nuevo proyecto.

Cuando ya había comenzado el programa del lunes 24 de octubre de 2022, que tuvo a Máximo Kirchner como el invitado principal, el joven comunicador abrió una de las puertas del fondo y empezó a participar del ciclo. Ambos protagonistas ya trabajaron juntos en C5N y ahora mostraron al aire su buen humor habitual otra vez.

Apenas el conductor vio ingresar a Rosemblat, se dirigió hacia donde estaba él y le dijo: "¿Qué hacés? Mi preferido...". "¿Qué hacés, Roberto? ¡Ah, mirá vos! ¡Éramos tan pobres che!", se sorprendió el invitado por la magnitud del estudio en el que sale al aire el programa en FM 107.3 y en AM 1050. "¡Fijate vos! ¿Qué pasó?", le preguntó el joven.

"Es lo del PBI, ¿te acordás?", bromeó Roberto. "Hola, ¿qué tal, cómo andan? ¡Muy buenos días!", saludó Pedro al resto de los presentes en el estudio. "Permiso, perdón por los micrófonos, perdón por la desprolijidad... Hola", reiteró El Cadete. "Hay algo que es lo que la gente ve, pero no ve todo el despliegue que hay detrás de cámaras", destacó.

"Es parecido a una nave, ¿no?", le siguió el juego Navarro. Allí fue cuando el visitante respondió: "¡Che, felicitaciones! A pesar de todos los chistes que vamos a hacer a partir de ahora, me pone muy contento porque me acuerdo de la mala. Y, si bien en términos colectivos no estamos en la mejor, la verdad es que acá has armado algo muy zarpado, muy potente, y es importante también escuchar un poquito de esperanza entre tanto desánimo".

"Entre tanta facilidad para decir que estamos muertos, que somos un desastre, que es un poco cierto...", amplió Pedro. "¡Bueno, pero yo decidí que no vamos a perder! Alguien tiene que decidirlo", reaccionó el presentador con relación a las elecciones presidenciales nacionales del próximo año. "Máximo dijo que Cristina (Fernández de Kirchner) no va a ser la presidenta, así que queda tan claro quién va a ser el candidato...", bromeó Roberto.

"¡Hay 2023!", se entusiasmó Navarro. "¡Con H!", cerró irónicamente Rosemblat en referencia a Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno porteño y máximo aspirante a Jefe de Estado por el lado de la oposición que lidera Juntos por el Cambio.

El Cadete se alegró en Instagram: "Los quiero mucho!"

El Cadete felicitó a El Destape por el nuevo proyecto.

A través de una historia en su perfil oficial con una foto del lugar, el joven resaltó: "Felicitaciones, amigos y compañeros, por la apuesta y el tremendo estudio". Además, deseó: "Ojalá les vaya bárbaro porque lo necesitamos todos". Y concluyó, a puro afecto: "Los quiero mucho!".