El Destape Radio lidera este domingo electoral

En un domingo electoral cargado de expectativa, El Destape Radio se posiciona como la emisora más escuchada del día, acumulando una audiencia de más de 35.000 espectadores, triplicando a sus competidores, según datos de PIBOPE. La señal, que se ha consolidado como una de las principales voces del dial argentino, batió récords en momentos clave de la cobertura de los comicios bonaerenses.

Esta destacada performance se suma a su sostenido crecimiento en el último año. Para el periodo de febrero a abril de 2025, El Pase, conducido por Roberto Navarro, se ubicó en el tercer lugar del ranking nacional en su franja, solo detrás de Radio Mitre y Radio 10. Asimismo, en el ranking general del primer trimestre (enero–marzo 2025), la emisora se consolidó en el quinto puesto entre las radios más escuchadas del país.

El Destape Radio: lo más escuchado de este domingo electoral

Este domingo, la provincia de Buenos Aires elige gobernador, diputados y legisladores locales. Con un voto que define el rumbo político del país, las emisoras encendieron transmisiones especiales desde temprano, en un marco donde los ciudadanos siguen resultados, giras y réditos en cada rincón del territorio. El Destape Radio desplegó una cobertura detallada desde las 17 hs, con un equipo encabezado por Roberto Navarro y un grupo de periodistas destinados a llevar información rápida y en directa conexión con los oyentes.

El Destape Radio se ubicó primera en el ranking de IBOPE.

Su señal combina el alcance tradicional del dial AM 1070 con una fuerte presencia digital: transmisión simultánea por YouTube y canal de Telecentro, además de una amplia red de radios repetidoras a lo largo del país. Ese formato multiplataforma fortalece su capacidad de captar audiencias en un domingo protagónico de alta demanda informativa.

La competición con los canales de televisión: el Destape entre los primeros

El Destape RAdio con el especial por las elecciones se ubica en quinto lugar si se lo compara con todos los medios de comunicación de la Argentina que tiene transmisión por Youtube. De esta forma, supera a históricos canales de televisión como Crónica TV.