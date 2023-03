Efemérides del 30 de marzo: qué pasó en un día como hoy

La fecha del 30 de marzo está marcada por el nacimiento de numerosas celebridades y hechos históricos que marcaron el rumbo de nuestro país. Cuáles son.

El 30 de marzo es una fecha que está cargada de acontecimientos y efemérides, tanto por el nacimiento de algunas celebridades como por hechos históricos que marcarían el rumbo de nuestro país y del planeta. Además, se conmemoran el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar -con el objetivo de reivindicar y concientizar sobre los derechos de las mujeres que realizan trabajos domésticos- y el Día Mundial del Trastorno Bipolar (en homenaje al pintor Vincent Van Gogh, diagnosticado de forma póstuma con este trastorno).

Efemérides del 30 de marzo

En 1746 nace Francisco de Goya en el pueblo de Fuendetodos, Zaragoza, España. La obra del reconocido artista español es considerada precursora de la pintura de vanguardia. Con una producción superior a los 500 óleos, se destaca la famosa Maja desnuda.

El 30 de marzo de 1793 nace en Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. El militar y político fue dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina.

Nace en Asunción del Paraguay en 1915 Arsenio Erico. El delantero es considerado por muchos como el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos. Los 295 goles que convirtió con la camiseta de Independiente -donde debutó en 1934 con 19 años- lo alzan como el máximo goleador histórico del fútbol argentino.

En 1927 se establece la primera comunicación telegráfica entre Ushuaia, Tierra del Fuego, y Orcadas, la base científica argentina que se sitúa en la isla Laurie del archipiélago de las Orcadas del Sur, en la Antártida.

En la ciudad de Ripley, Surrey (Inglaterra), en 1945 nace el músico Eric Clapton. Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, el también cantante y compositor británico es miembro por partida triple del Salón de la Fama del Rock and Roll: como miembro de las bandas The Yardbirds y Cream y por su carrera como solista.



La cantante estadounidense Tracy Chapman nace en la ciudad de Cleveland, Ohio, en un día como hoy pero de 1964. La artista ganó cuatro premios Grammy y entre sus canciones más populares se destacan Fast car, Subcity y Across the Lines.

Un fallido intento de fuga de la cárcel de Sierra Chica deriva en la toma del penal en 1996. La misma se extiende hasta el 7 de abril y un grupo conocido como "Los 12 Apóstoles" toma como rehenes a 13 guardiacárceles, una jueza y el secretario del juzgado. Por la interna entre presos, mueren nueve reclusos, con los que se cocinaron empanadas.