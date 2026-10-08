La Expo Auto Chino 2026 en Argentina marcó un hito para el mercado automotor local con la presentación de dos nuevas marcas chinas: Deepal y Soueast. Ambas son comercializadas por el Grupo Antelo y prometen revolucionar la oferta de SUV híbridos enchufables en el país.

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Deepal se posiciona como la marca premium y digital del Grupo Changan, mientras que Soueast forma parte del Grupo Chery y se especializa en SUV urbanos. Los modelos presentados en la muestra fueron el Deepal S05 y el Soueast S06, con precios que arrancan en US$ 34.000 y US$ 30.900 respectivamente.

Deepal y Soueast: las dos nuevas marcas de SUV que desembarcan en el país

El Deepal S05 es un SUV híbrido enchufable que mide 4,62 metros de largo. Combina un motor naftero 1.5 atmosférico de 86 CV con un motor eléctrico, logrando una potencia conjunta de 218 CV y un torque de 320 Nm. Su batería de 18,4 kWh le permite recorrer hasta 100 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

En cuanto a equipamiento, el Deepal S05 ofrece una pantalla táctil de 15,4 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, ocho parlantes y regulación eléctrica para el asiento del conductor. La seguridad está cubierta con seis airbags y asistencias como control de velocidad crucero adaptativo, centrado de carril, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego y alerta con frenado por tránsito cruzado trasero.

¿Cómo es y cuánto cuesta el Soueast S06 en Argentina?

Por su parte, el Soueast S06 es otro SUV híbrido enchufable del segmento C, con un diseño tipo cupé y dimensiones de 4,62 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 2,72 metros entre ejes. Según la versión, puede incluir llantas de 20 pulgadas y techo panorámico. Su sistema híbrido combina un motor naftero 1.5 turbo de 184 CV y 290 Nm con un motor eléctrico de 204 CV y 310 Nm, alcanzando una potencia total de 265 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. La batería de 19,5 kWh le otorga hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica bajo ciclo NEDC.

Destaca por su capacidad de carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW y en corriente alterna a 6,6 kW, además de ofrecer función V2L, que permite usar la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos. Su autonomía combinada supera los 1.300 kilómetros con un consumo declarado de 4,9 litros cada 100 km.

Interior premium y tecnología: las diferencias entre las versiones Comfort y Luxury

En el interior, equipa una pantalla central de 15,6 pulgadas, sistema de audio Sony con nueve parlantes y climatizador bi-zona. Las versiones más equipadas suman tapizados de cuero, cargador inalámbrico y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción. Estará disponible en dos versiones: la Comfort, desde US$ 30.900, y la Luxury, que cuesta US$ 33.900 e incluye elementos como techo panorámico, tapizado de cuero, llantas de 20 pulgadas, cargador inalámbrico y asistencias completas de seguridad.