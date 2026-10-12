Dónde tomar el mejor vodka: 5 lugares de Buenos Aires para disfrutar de los cócteles más creativos

El vodka es uno de los destilados más versátiles de la coctelería: su perfil relativamente neutro permite combinarlo con frutas, cítricos, hierbas, especias y bebidas espumantes. Cada 4 de octubre, el Día Internacional del Vodka invita a redescubrir ese potencial a través de tragos clásicos y preparaciones de autor que exploran nuevas combinaciones.

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En Buenos Aires, distintas barras incorporan el destilado a cartas que van desde recetas reconocidas, como el Bloody Mary y el Cosmopolitan, hasta creaciones con ingredientes inesperados, como mango especiado, cilantro, apio o cordial de melón y pera. Tomate, La Capitana, Humano, Grau Cebichería y Malcriado son cinco propuestas para conocer estas alternativas y acompañarlas con opciones gastronómicas.

Día Internacional del Vodka: cinco lugares para descubrir cócteles de autor

1. Tomate: clásicos y combinaciones de temporada

Con sedes en Palermo Soho, Rosedal y Pilar, Tomate ofrece una carta de coctelería que combina recetas clásicas con preparaciones de autor. Entre las opciones con vodka se destaca el Bloody Mary Tomate, elaborado con jugo de tomate, pimientos asados, bloody mix, Sriracha y apio. Se puede pedir con Sernova, Absolut o Belvedere, y también cuenta con una versión sin alcohol.

Otra alternativa es el Pornstar Martini, que combina vodka Sernova, maracuyá, lima, vainilla y Chandon Extra Brut. Para quienes prefieren una creación menos convencional, La Cigale reúne Absolut, Carpano Bianco y un cordial de melón, pera y violetas.

La carta fue desarrollada por Agustín Giuliani, bar manager, y se integra a una propuesta gastronómica con platos para compartir, principales, opciones vegetarianas y pastelería.

Direcciones: Av. Infanta Isabel 555, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar.

Av. Infanta Isabel 555, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar. Instagram: @tomate.estacion

2. La Capitana: coctelería con impronta porteña

La Capitana.

Ubicado en Almagro, La Capitana combina una ambientación inspirada en otra época, un salón principal y una terraza con una propuesta gastronómica vinculada con los sabores tradicionales porteños.

En su carta de coctelería, el vodka aparece en dos preparaciones de perfiles diferentes. Piropos Peronistas es un trago de autor que mezcla arándanos, jengibre, lima y pomelo, con un perfil frutal y cítrico. La Caipiroska, en cambio, recupera una fórmula clásica a base de vodka, lima y almíbar.

La propuesta se puede acompañar con platos como la provoleta La Capitana, con rúcula, bondiola estacionada y tomates cherry confitados, o la tortilla de papa rellena de queso ahumado y panceta.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

Guardia Vieja 4446, Almagro. Instagram: @bodegondelacapitana

3. Humano: vodka con hierbas, frutas y especias

Humano - Vodka.

En Palermo, Humano propone una coctelería que explora combinaciones menos tradicionales mediante hierbas, frutas, especias y bebidas con burbujas.

Entre sus creaciones se encuentra Ácidos Recuerdos, preparado con vodka Smirnoff, infusión de cilantro y apio, shrub de manzana verde y agua tónica. Otra opción es Burbujas de Miel, que combina vodka Smirnoff, óleo de naranja, cocción de mango, miel, pimienta y soda.

La propuesta gastronómica también incluye alternativas para compartir, como buñuelos de espinaca y gorgonzola con lactonesa de lima y empanadas de humita con miel de caña. El espacio busca integrar la experiencia de la barra con la del restaurante y la cafetería.

4. Grau Cebichería: combinaciones tropicales y sabores asiáticos

Grau Cebichería.

Grau Cebichería, el restaurante del chef Raúl Zorrilla ubicado en Abasto, renovó su espacio y le dio mayor protagonismo a la barra. Su propuesta de coctelería combina el vodka con frutas tropicales, especias y otros ingredientes que aportan matices diferentes.

Entre las opciones de autor aparece el Pacífico Dorado, elaborado con vodka de vainilla, mango especiado y soju de ciruela. El Matsuri Tropical combina vodka de ananá, soju de manzana, ají panca y soda de té sakura. Por su parte, el Caipi Orenji lleva vodka de frutas tropicales, maracuyá y jengibre, acompañado por una paleta de jazmín y frambuesa.

Los tragos pueden acompañarse con especialidades de la casa, como cebiches, tiraditos, chicharrones de pescado, rabas y chipirones.

Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.

Guardia Vieja 3372, Abasto. Instagram: @graucebicheria

5. Malcriado: desde el Cosmopolitan hasta la Caipiroska

Malcriado.

Malcriado – Entre Fuegos y Vinos incorpora el vodka a una carta que convive con los vinos y una propuesta gastronómica centrada en las carnes a la parrilla, el horno de barro y los platos para compartir.

Para el Día Internacional del Vodka, la selección incluye distintas preparaciones con Sernova. Entre ellas se encuentran el Destornillador, con jugo de naranja; el Cosmopolitan, con triple sec, jugo de lima y almíbar; y el Sex on the Beach, que combina licor de durazno, naranja y granadina.

La Caipiroska suma una alternativa fresca con lima y almíbar, disponible también en versiones de frutos rojos, maracuyá y frutilla. Para quienes prefieren una mezcla más sencilla, la carta incluye vodka con Speed.

La propuesta se puede disfrutar en sus sedes de Parque Leloir y Tortugas Open Mall, donde la coctelería forma parte de una experiencia que combina restaurante y wine bar.