Estrenos de Disney+ en agosto 2023: las nuevas series y películas para ver

La plataforma del ratón anunció nuevos contenidos. Qué series y películas se estrenarán en agosto.

Disney+ quiere meterse en el ranking de las plataformas de streaming más elegidas por los usuarios y para lograrlo presentará imperdibles títulos en este nuevo mes que recién arranca. Cuáles serán las nuevas producciones que aparecerán en este servicio durante el mes de agosto.

Estrenos de Disney+ en agosto 2023: las nuevas series y películas para ver

La plataforma del ratón comunicó en los últimos días cuáles serán los títulos que se sumarán a su servicio durante los siguientes días. Seguramente los fanáticos del mundo de Star Wars van a estar muy atentos al título Ahsoka y, obviamente, la aparición de la tercera temporada de Only Murders in the Building en compañía de la segunda entrega de The Bear (en Star+). A continuación te dejamos el listado de las producciones que aparecerán en Disney+.

Estas serán las películas, series y documentales que se estrenarán en agosto de 2023

Series

Only Murders in the Building (Temporada 3) - 8 de agosto.

Moving (Temporada 1) - 9 de agosto.

Star Wars: Ahsoka - 23 de agosto.

Colgados en Filadelfia (Temporada 16) - 30 de agosto.

Películas

Guardianes de la galaxia: Volumen 3 - 2 de agosto.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Disney Plus?

Por ahora, la suscripción a esta plataforma en nuestro país tiene un costo cercano a los $385 pesos al mes. Pero existen posibilidades de que este monto cambie debido al uso de otras plataformas que podrían aplicarse. Debe tenerse presente que este monto se debita en pesos argentinos y es por mes adelantado.

Teniendo presente esta situación, los clientes de Cablevisión/Flow tienen la posibilidad de suscribirse y pagar, en la misma factura, un monto que podría modificar su precio final. También se puede agregar que ofrece un combo que permite la contratación de Disney+ y Star+ por un valor de los $995 pesos.

Para una experiencia más completa, hay un plan que incluye Disney+, Star+ y Star ZPlay por un precio cercano a los $1150 pesos. Se debe remarcar que varias compañías de TV y telefonía también tienen armados otros paquetes para poder acceder a este servicio. Por último, si bien en Netflix se anunciaron algunas restricciones con respecto al uso de las cuentas, en el caso del servicio del ratoncito no se ha propuesto una modalidad similar o que te impida poder compartir tu perfil con otros usuarios que quieran ver estos contenidos.