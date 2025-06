¿Por qué no hay que remover un diente flojo?

Por qué no remover un diente flojo.

La presencia de un diente flojo puede provocar una serie de problemas al momento de comer algún alimento o consumir líquidos. Esto genera que la opción que quede es sacarlos mediante métodos caseros que buscan reducir el problema en cuestión de segundos. Aunque la indicación expone que es mejor dejarlos y recurrir a los servicios de un profesional.

Son varias las causas por las que un diente puede encontrarse flojo y se requiera una intervención. Podría ser producto de periodontitis, infección del nervio, fractura, malposición dentaria y bruxismo. También existe la posibilidad que sea a causa de enfermedades como esclerodermia, mieloma múltiple o algunos linfomas. En el caso de los menores, se produce una renovación para que queden los permanentes.

"El papá del año", expresaron desde Arteymas_, como figura el usuario de X (Ex Twitter). En el video, se puede apreciar que una persona le ató un hilo al diente de su hija y este quedó sujeto a una bola de pool. El resultado que se desprende es uno óptimo, porque la pequeña no sintió dolor alguno y festejó de gran manera por la efectividad del tratamiento. Algo que despertó varios comentarios.

"Si usted es padre y ve esto, no lo repita. Los dientes de leche se caen solos", respondió una persona en la caja de los comentarios. "Pues mal, eso puede dañar la encía, el hueso, los dientes que están por nacer, dientes cercanos y más cosas", agregó alguien más. No obstante, otros usuarios señalaron que es un método bastante común y que llegaron a experimentarlo.

¿Por qué no remover dientes flojos?

Lo primero a señalar en caso de que se trate de una niña o un niño hay que dejar que los dientes popularmente conocidos como de leche se caigan. Es ideal que esto suceda solo para que no se genere un sangrado o una herida producto de la intervención de una mano u objeto. En caso de que el involucrado es un mayor, se debe descartar la idea remover las piezas.

Se pueden recuperar: existen tratamientos que permite salvar a los dientes flojos y con procesos no quirúrgicos.

Riesgos: en caso de no hacerlo de manera correcta, se puede generar dolor, sangrado, inflamación y complicaciones.

Algo más flojo: la presencia de un diente flojo puede ser producto de periodontitis y que se puede tratar.

La única de manera de proceder es recurrir a los conocimientos de un odontólogo para que sepa determinar la causa que provocó que el diente no posea firmeza. En algunos casos, la sustracción es una solución pero solo por los medios recomendados. Además, se debe llevar a cabo una limpieza en la zona para evitar que se registre una infección. Esta técnica pequeña es más eficaz de lo que muchos creen y más si se desarrolla de manera habitual.

Qué hacer para sacar el sarro de los dientes: esta es la mejor forma

El paso del tiempo provoca que la acumulación de sarro en los dientes vaya creciendo y que se de la presencia de ciertos manchones de color amarillo. Algo que las personas buscan ocultar o eliminar por completo. Lo más habitual es buscar una serie de consejos o recetas caseras para remover estas impurezas. Aunque hay uno que se destaca por encima de los demás.

Si se pretende eliminar el sarro presente entre los dientes, se recomienda la visita a un odontólogo. No hay ningún consejo casero que puede llevar a cabo la limpieza de las piezas bucales. La maquinaria que el especialista dispone permite la limpieza profilaxis dental o tartrectomía, y que no genera dolor. En algunos casos suele extender no más de 30 minutos.