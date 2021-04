¿Qué fue lo que expresó Diego Poggi luego de renunciar en TN?

Pegó el portazo, y de forma inesperada, Diego Poggi se despidió de TN en medio de rumores que apuntaron a fuertes internas con el director ejecutivo. Lo cierto es que el conductor ya no forma parte de la señal macrista de noticias, y sólo continúa en su programa de Radio Berlín de lunes a viernes en el horario de las 17 a 20 horas. Tras su partida de la emisora perteneciente al Grupo Clarín, éste protagonista decidió hablar una vez más. Esta vez, con palabras sorprendentes.

"Esto es lo último que escribo sobre el tema y no se habla más. No me voy a ningún otro lado ni tengo nada arreglado. Quiero descansar y juntar energía. La dejé toda en Constitución", manifestó Diego Poggi, aludiendo al duro trabajo que le demandó el estar al frente de uno de los programas de TN y de lidiar con las autoridades. De este modo, quedó un poco más claro cuál fue el motivo de su adiós.

En tanto, el ex conductor de esta señal televisiva reconfirmó lo que se venía rumoreando sobre su abrupta salida de TN: su estadía fue desgastándose hasta tener que tomar la decisión de marcharse. A través de sus redes sociales, también y en su momento, Poggi confirmó su alejamiento. Al parecer, no tiene nuevos proyectos en mente y sólo tomará el tiempo libre para tiempo de ocio.

El motivo de la renuncia de Diego Poggi en TN

Con el paso del tiempo, Diego Poggi se convirtió en una de las figuras centrales de Todo Noticias y, por demás, polémica. En cinco años en la señal se quedó con el acompañamiento del público y hasta se convirtió en tendencia a partir de sus opiniones políticas y sus confesiones a nivel personal más que por su desempeño laboral, pero el fin de semana largo cambió el juego para el periodista.

En medio de los rumores de renuncia, el conductor de Radio Berlín hizo de las suyas en sus redes sociales ya que compartió distintas publicaciones que reforzaban su renuncia a la señal de noticias del Grupo Clarín. Días atrás, el periodista confirmó a través de su cuenta de Instagram su salida del grupo de WhatsApp del programa Tempraneros. Y este domingo, antes de entrar al canal para despedirse en TN Fin de semana, a las 15 horas, Poggi compartió una historia con la leyenda: "the last one (el último)".

Según Exitoina, el motivo de la renuncia del periodista que está hace 5 años en la señal sería un supuesto desacuerdo entre Poggi y Ricardo Ravanelli, gerente de Noticias de Artear con quien no pudo ejecutar distintos proyectos pensados tanto para el programa como para el canal del Grupo Clarín que, con la de Poggi, suma dos renuncias en menos de un mes, ya que la última en cerrar la puerta fue Marcela Pagano.