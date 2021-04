Diego Poggi renunció a TN y El Trece

Con el paso del tiempo, Diego Poggi se convirtió en una de las figuras centrales de Todo Noticias y, por demás, polémica. En cinco años en la señal se quedó con el acompañamiento del público y hasta se convirtió en tendencia a partir de sus opiniones políticas y sus confesiones a nivel personal más que por su desempeño laboral, pero el fin de semana largo cambió el juego para el periodista.

En medio de los rumores de renuncia, el conductor de radio Berlín hizo de las suyas en sus redes sociales ya que compartió distintas publicaciones que reforzaban su renuncia a la señal de noticias del Grupo Clarín. Días atrás, el periodista confirmó a través de su cuenta de Instagram su salida del grupo de WhatsApp del programa Tempraneros. Y este domingo, antes de entrar al canal para despedirse en TN Fin de semana, a las15hs., Poggi compartió una historia con la leyenda: "the last one (el último)".

Según Exitoina el motivo de la renuncia del periodista que está hace 5 años en la señal sería un supuesto desacuerdo entre Poggi y Ricardo Rapa Ravanelli, gerente de Noticias de Artear con quien no pudo ejecutar distintos proyectos pensados tanto para el programa como para el canal del Grupo Clarín que, con la de Poggi, suma dos renuncias en menos de un mes, ya que la última en cerrar la puerta fue Marcela Pagano.

La filosa advertencia que Diego Poggi hizo al aire en TN

Mientras comentaba una de las noticias virales en su segmento de TN, el periodista largó una advertencia en vivo tras la pelea que tuvo con un gerente del canal. Según trascendió, Poggi le habría planteado algunos pedidos a Ricardo Ravanelli, gerente de noticias de TN y El Trece pero al no obtener la respuesta esperada, presentó su renuncia. También tenía previsto hacer un nuevo ciclo en TN, pero tampoco tuvo éxito.

De esta manera, el periodista no se la quiso guardar y al momento de presentar la noticia, hizo una observación más que desafiante. "Renunció al taller de autos y le pagaron 91 mil pesos en monedas de un centavo porque al dueño le molestó su decisión", presentó al tiempo que, picante, lanzó: "Espero no me pase lo mismo".