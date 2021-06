Diego Poggi y una sorpresiva revelación tras irse de TN: "A Alberto lo voté"

Fue parte del canal de noticias durante mucho tiempo, se marchó hace poco y ahora realizó esta inesperada declaración. Diego Poggi votó a Alberto Fernández, aunque no especificó en qué elección.

Diego Poggi fue una de las caras visibles de TN hasta hace muy poco tiempo, cuando el conductor decidió renunciar y marcharse del Grupo Clarín. Y en los últimos días. en diálogo con Doble Mérito, quien supo ser figura del canal macrista aseguró haber votado a Alberto Fernández. Si bien no especificó en qué elección llevó adelante este sufragio, su comentario generó sorpresa.

"Voy a contar una boludez: yo imprimí la cara de Xuxa para poner cualquier otra cosa. Yo a Macri lo voté una vez. A Alberto lo voté... En las últimas no, antes. No voy a decir nada porque van a empezar...", lanzó Diego Poggi, quien al ser consultado en qué elección eligió a Alberto Fernández lanzó: "No, viste, segunda vuelta... (NdeR: en las últimas Elecciones Nacionales no hubo segunda vuelta, aunque sí dos instancias: las P.A.S.O. y las generales en octubre de 2019)".

Lo cierto es que, si bien no especificó cuando votó a Alberto Fernández, la revelación de Diego Poggi generó sorpresa. A su vez, sobre el peronismo, Poggi agregó: "Lo que a veces me pone mal es el mal uso del nombre del peronismo. Banco del peronismo todo lo que tiene que ver con el laburo, del trabajo, del derecho bien ganado".

Inesperado anuncio de Diego Poggi tras renunciar a TN

Pegó el portazo, y de forma inesperada, Diego Poggi se despidió de TN en medio de rumores que apuntaron a fuertes internas con el director ejecutivo. Lo cierto es que el conductor ya no forma parte de la señal macrista de noticias, y sólo continúa en su programa de Radio Berlín de lunes a viernes en el horario de las 17 a 20 horas. Tras su partida de la emisora perteneciente al Grupo Clarín, éste protagonista decidió hablar una vez más. Esta vez, con palabras sorprendentes.

"Esto es lo último que escribo sobre el tema y no se habla más. No me voy a ningún otro lado ni tengo nada arreglado. Quiero descansar y juntar energía. La dejé toda en Constitución", manifestó Diego Poggi, aludiendo al duro trabajo que le demandó el estar al frente de uno de los programas de TN y de lidiar con las autoridades. De este modo, quedó un poco más claro cuál fue el motivo de su adiós.

En tanto, el ex conductor de esta señal televisiva reconfirmó lo que se venía rumoreando sobre su abrupta salida de TN: su estadía fue desgastándose hasta tener que tomar la decisión de marcharse. A través de sus redes sociales, también y en su momento, Poggi confirmó su alejamiento. Al parecer, no tiene nuevos proyectos en mente y sólo tomará el tiempo libre para tiempo de ocio.