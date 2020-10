Rodrigo Bueno cantando "La mano de Dios" en su último recital antes de morir.

Rodrigo Alejandro Bueno fue uno de los exponentes más importantes de la historia musical argentina. De hecho, a más de 20 años de su fallecimiento, sigue sonando en cada rincón del país con su cuarteto característico cordobés. Entre tantos temas exitosos, uno de ellos fue dedicado a Diego Maradona. Y en el cumpleaños número 60 de Pelusa, el canal de YouTube "Rodrigo, toda su música" filtró un video del último recital del Potro antes de morir.

Allí, el cordobés entonó las estrofas de La mano de Dios, el tema que le dedicó a Diego Maradona. Frente a un público exaltado por la música de Rodrigo Bueno, la bailanta Escándalo de City Bell fue testigo de un discurso que quedará inmortalizado: "Yo les voy a contar algo que tienen que saber todos porque esa es la verdad. Creo que lo que vivimos en las fotos que nos ha sacado, la verdad que la cara de alegría de Diego, lo bien que se lo pasó allá...".

El enojo de Rodrigo por el trato hacia Diego Maradona en su último recital

"Compren lo que ustedes quieren comprar, las revistas últimamente están vendiendo cualquier pelotudez. Yo a Diego lo quiero de nuevo en Argentina, y no en Cuba ni en ningún lugar del mundo. El Diego es nuestro, y es que esté en contra de Diego que Dios lo perdone, que Dios lo bendiga", explicó el artista, quien falleció esa misma madrugada del sábado 24 de junio del año 2000 tras un confuso episodio en la autopista Buenos Aires-La Plata (KM24,5, rumbo a Capital Federal).

"Muchísimas gracias, Diego, por todas las alegrías que nos diste. A un ser humano se lo ayuda, se lo apoya. No se lo destruye ni se lo mata. No le enseñen esos hijos, Dios no castiga. Dios perdona, loco. No somos quiénes para juzgar a nadie. Diego se está rompiendo el culo para salir adelante, esto le hace mal a Diego, le es contraproducente. Tómenlo como quieran, de acá en más los chicos van a juzgar un montón de cosas", aseguró Rodrigo Bueno, aludiendo a la lucha que el Diez se encontraba protagonizando contra las drogas.

Semanas antes de su trágico final, Rodrigo viajó a Cuba para compartir algunos días junto a su ídolo: Diego Maradona

Las palabras de Rodrigo sobre Diego Maradona instantes antes de morir

Llamando al (por ese entonces) pequeño, el hijo que tuvo junto a Patricia Pacheco fue llevado hacia el escenario para encontrarse con su padre. "Quisiera saber si los padres le cuentan todo a sus hijos. De mi parte creo que mi hijo sabe todo lo que le pasó el padre, y todas las cosas por las que el padre pasó. No se equivoquen. El niño, no el pueblo, debe saber lo que tiene al lado. Mi hijo sabe el personaje que tiene de padre. Él es el que se bancó a papá afuera de casa, todo lo que Diego se está bancando afuera", sentenció Rodrigo. Instantes después, sufriría un accidente automovilístico que lo transformaría en leyenda.