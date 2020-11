Karina La Princiesita habló por primera vez de los rumores de romance con Diego Armando Maradona y despejó las dudas que existían al respecto. La cantante dio detalles del encuentro que mantuvieron años atrás.

La jurado del Cantando 2020 se sumó esta semana a Los Ángeles de la Mañana como panelista y fue ahí que reveló los detalles de un tema que siempre esquivo. La autora de "Fuera" relató que fue contratada para dar un show en homenaje al campeón del Mundo en México 1986 y que luego le llegó una tarjeta que decía: "Todavía no puedo olvidarme de tu voz".

De acuerdo con su versión, Karina desmintió que fuera de Maradona y aseguró que Diego nunca supo de ese mensaje. En ese sentido, afirmó que hubo un tercero que intervino en la situación con malas intenciones, ya que tiempo después se hizo correr el rumor de que la cantante y el exfutbolista habían tenido una historia amorosa.

"Maradona fue muy correcto, bailaba, re buena onda. Nunca me tiró onda ni nada", apuntó Karina sobre aquella velada en la que realizó un show exclusivo para Diego y su familia. "Claudia llamó a mi oficina y me contrató porque querían hacer una fiesta para Diego, que volvía de Dubai. Yo no sabía ni que estaba en pareja con Verónica Ojeda", reveló.

Incluso recordó que no le quiso cobrar el espectáculo. "Lo sentí como un regalo para mí, no para él", contó la jurado del Cantando. Si bien dejó pasar varios años, la artista dejó bien en claro que nunca pasó nada.

Karina y la separación del "Kun Agüero"

La Princesita también habló sobre la separación del actual futbolista del Manchester City y la Selección masculina. "Nadie sabe por qué me separé de él", aseguró.

No obstante, en una entrevista con Catalina Dlugi contó tiempo atrás cómo la afectó esa relación. "Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise", sostuvo. En concreto, la cantante de cumbia nunca más hizo publica una pareja ni se le conocieron romances de forma pública, mientras que el Kun está de novio con Sofía Calzetti.