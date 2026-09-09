El día en que las repreguntas de Chiche Gelblung hicieron estallar su vínculo con Milei: “Yo no era sumiso”.

Chiche Gelblung, uno de los periodistas con más trayectoria en radio y televisión, falleció este miércoles 9 de septiembre tras unos días de internación en el Sanatorio Mater Dei. A pesar de la tristeza que genera su partida, el comunicador dejó una gran huella en los medios: históricos momentos, coberturas y entrevistas. Sin embargo, unos años antes de fallecer también había tomado una importante decisión: no volver a entrevistar a Javier Milei.

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Gelblung fue uno de los periodistas que entrevistó a Javier Milei antes de que su figura se convirtiera en un fenómeno político y llegara a la Presidencia. Sin embargo, con el tiempo esa relación terminó de manera abrupta. El propio conductor contó que la última conversación entre ambos fue tan tensa que, al día siguiente, recibió una llamada que puso punto final a futuros encuentros frente a cámara.

“No me dio más entrevistas porque yo no era sumiso a las cosas que él decía, yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura. Me llamó al otro día y me dijo ‘nunca más vamos a hablar’”, recordó Gelblung durante una entrevista con Pedro Rosemblat.

Las preguntas que terminaron de tensar la relación

Ante la consulta sobre qué había molestado a Milei durante aquella entrevista, Chiche explicó que la discusión había girado alrededor de cuestiones cotidianas y del impacto de la realidad económica. “Por los jubilados, cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta un colectivo. No porque lo tengan que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos”, sostuvo.

Gelblung también fue contundente al hablar de la credibilidad del entonces presidente. “Yo nunca le creí del todo a Milei”, aseguró. Cuando Rosemblat le preguntó directamente si lo consideraba mentiroso, respondió: “En muchas cosas, creo que sí”.

La ruptura, según el propio relato del periodista, tuvo un motivo claro: su decisión de discutirle y cuestionarlo durante las entrevistas. Una postura que, de acuerdo con aquella conversación, terminó con una frase definitiva del propio Milei: “Nunca más vamos a hablar”.