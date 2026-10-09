Día Mundial del Huevo: 3 lugares para desayunos y meriendas de CABA que se volvieron un éxito

Cada 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, una fecha pensada para destacar uno de los alimentos más versátiles, nutritivos y accesibles. La celebración regala la excusa perfecta para salir a comer durante el fin de semana y en la Ciudad de Buenos Aires hay tres lugares que se destacan y son un éxito.

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Los tres lugares claves para ir a merendar en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el huevo es protagonista de la cultura del desayuno y la merienda: revueltos, poché, en tostadas, en sándwiches o en versiones de autor, aparece en las cartas de cafés y bares que lo convirtieron en un plato estrella, pero también en opciones para almorzar como la tortilla de papas o una milanesa a caballo. Ya sea que quieras disfrutar de un desayuno distinto, un almuerzo o una tarde salada, hay tres opciones que son imperdibles:

Café Mishiguene

En el Día del Huevo, Café Mishiguene pone el foco en sus propuestas de merienda, donde este ingrediente aparece en distintas versiones para acompañar las pausas del día. En sus locales de Palermo y Belgrano, la carta ofrece opciones servidas con tostadas de pan de campo, como los huevos revueltos clásicos, con lardones de pastrón o con lox de trucha; omelettes, avocado toast y shakshuka, tanto clásica como verde. También está el bagel mesivá, con huevos revueltos, queso crema, palta y tomate, acompañado de una infusión caliente y jugo exprimido, una alternativa nutritiva que completa la propuesta para quienes buscan un desayuno más contundente.

Direcciones: Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano.

Merienda

En Palermo, frente a la plazoleta William Morris, Merienda ofrece sabores caseros para disfrutar a cualquier hora del día. El huevo, de origen pastoril y siempre fresco, se luce en preparaciones como el avocado toast -revueltos y cremosos- con palta fresca. Además, se incluye una versión poché y se puede optar por tostada de pan de campo o brioche. Los pancakes, las french toast y las croissants también son acompañamientos ideales para los huevos revueltos. Combinaciones que tienen al huevo como protagonista, que puede disfrutarse tanto en el desayuno, snack, almuerzo o merienda.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Bilbao

En Bilbao, el huevo aparece en distintas preparaciones de su carta, algunas de ellas para disfrutar por la mañana. En el Desayuno Americano, los huevos pueden ser revueltos o estrellados, y en el Avocado, acompañado por mousse de palta, sésamo y queso crema. También está presente en otros platos para el resto del día, como la milanesa de bife de chorizo que se sirve a la tabla con papas fritas y dos huevos fritos, y las tortillas, uno de los clásicos de la casa, que se ofrecen en cuatro versiones: clásica, con chorizo, de papas y jamón ibérico y de acelga con cebolla caramelizada.