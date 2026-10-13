Dermatólogas coinciden: "Para retrasar la aparición de canas, es bueno no fumar, comer de forma variada y suficiente, dormir bien y gestionar el estrés".

La aparición de canas es un proceso completamente natural que no depende enteramente de uno, ya que está condicionado principalmente por la genética y el paso del tiempo. Sin embargo, hay determinados hábitos que pueden contribuir al cuidado de la salud capilar y general. Aunque no existe una fórmula que garantice retrasar el encanecimiento, las dermatólogas Andrea Combalía y Claudia Bernárdez explicaron qué medidas conviene incorporar a la rutina para retrasar su aparición y qué tratamientos todavía no cuentan con suficiente evidencia científica.

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"No fumar, comer de forma variada y suficiente, dormir bien y encontrar maneras de gestionar el estrés son hábitos que ayudan a cuidar nuestra salud y la del cabello. Lo que no podemos prometer es cuánto retrasarán las canas en cada persona", explicó Andrea Combalía, dermatóloga y coordinadora de la sección de Tricología del Hospital Clínic de Barcelona.

Cómo prevenir la aparición de canas, según dermatólogos.

¿Se pueden prevenir las canas?

La genética es uno de los factores que más influyen en el momento en que el pelo empieza a perder su pigmentación. Por eso, hay personas que desarrollan canas a edades tempranas, incluso cuando mantienen hábitos saludables. "Si en tu familia las canas aparecen pronto, es más probable que también te ocurra. Podemos cuidar nuestra salud, pero no controlar por completo cuándo pierde pigmento el cabello", señaló Claudia Bernárdez, dermatóloga experta en tricología y directora de la Clínica AB Derma.

En este sentido, las especialistas advierten que no hay que interpretar la aparición de cabellos blancos como una señal de descuido personal. Si las canas aparecen muy pronto, aumentan rápidamente o se presentan junto con otros síntomas, puede ser conveniente consultar con un profesional para evaluar si existe algún factor que requiera atención.

Cómo prevenir la aparición de canas, según dermatólogos.

Cómo cuidar el cabello cuando aparecen las primeras canas

Más allá de intentar retrasar el encanecimiento, las dermatólogas recomiendan adaptar los cuidados a las necesidades del pelo. Usar un shampoo adecuado al cuero cabelludo, aplicar acondicionador y moderar el uso de herramientas de calor ayuda a mantener la fibra capilar en buenas condiciones.

También es importante utilizar protección térmica y proteger el cabello del sol cuando la exposición es prolongada. Si las canas adquieren un tono amarillento, un shampoo violeta puede ayudar a neutralizarlo visualmente, aunque no es necesario utilizarlo en cada lavado.

¿Existen alimentos o suplementos para retrasar las canas?

Cómo prevenir la aparición de canas, según dermatólogos.

Por el momento, no hay alimentos, vitaminas ni suplementos que hayan demostrado de forma sólida que pueden retrasar la aparición de canas en personas que no presentan deficiencias nutricionales. Claudia Bernárdez remarcó que ante la sospecha de una carencia, lo indicado es realizar una evaluación médica y corregirla si corresponde.

Esto no significa que todas las personas necesiten tomar suplementos para mantener el color natural del cabello. Además, aunque se observan algunos casos de cabellos que recuperan su pigmentación, todavía no existe un tratamiento médico de eficacia establecida que permita revertir las canas de manera generalizada