Laura Fidalgo creyó que se había intoxicado con una hamburguesa pero le descubrieron una grave enfermedad

Laura Fidalgo tiene dengue hace 15 días pero admitió que, antes de confirmar la enfermedad, creyó que en realidad se había intoxicado con una hamburguesa.

"Ese día me sentí mal, pero pensé que era algo momentáneo. Al otro día tomé sol y no me puse repelente. Volví a tener náuseas más intensas. Yo pensé que eran náuseas porque me había caído mal la hamburguesa. Creí que me había intoxicado", contó la bailarina en Canal 9 sobre el momento en el comenzaron los síntomas.

Fidalgo dio detalles sobre su experiencia personal con el dengue y confesó que sintió miedo de perder la vida. "Fue terrible. Te sentís morir. Los dolores son terribles", dijo y agregó: "No tenés fuerza. Iba al baño porque tenía que ir, pero no te dan ganas de levantarte".

En diálogo con Teleshow contó cómo fue el proceso de la enfermedad: “Me sacaron sangre durante tres o cuatro días, porque me bajaron mucho las plaquetas. Y estuve como cinco días sin poder comer por las nauseas. El problema es que, si ni siquiera toleras el líquido, te deshidratás. Así que yo me obligué a tomar agua porque si no iba a ser peor”.

La bailarina admitió que no era consciente de la gravedad del dengue y consideró que "están todos obsesionados con el coronavirus y te puedo asegurar que esto es igual o peor”. Además, le aconsejó a las personas que usen repelente y que en las casas pongan espirales, porque ella creía que nunca se iba a contagiar, y finalmente sucedió.