David González, diseñador de interiores, sobre las tendencias 2026: "Las casas ya no buscarán impresionar, sino emocionar"

Elegir cómo decorar tu casa no es simplemente una decisión estética, sino que cada detalle comunica un mensaje. Este 2026, la decoración atraviesa un cambio de mirada y los interiores excesivamente perfectos y uniformes pierden protagonismo frente a espacios con identidad, materiales naturales y objetos que cuentan una historia. Las nuevas tendencias buscan que la casa no solo se vea bien, sino que también resulte cómoda, auténtica y representativa de quienes la habitan.

“La gran tendencia será la vuelta a los espacios con alma. Las casas ya no buscarán impresionar, sino emocionar. Se traduce en lugares que cuentan historias y en los que realmente apetece vivir. Creo que este otoño veremos una evolución muy interesante en el interiorismo porque la tendencia será crear espacios que nos hagan sentir bien y que reflejen la personalidad de quienes los viven”, adelanta el interiorista David González en TELVA.

Tendencias en diseño de interior para este 2026.

Aunque la declaración del experto hace referencia a la próxima temporada, la idea central trasciende la estación. Ahora lo que importa es crear hogares que transmitan bienestar y personalidad se consolida como una de las principales tendencias en interiorismo. Por esto, los espacios grises, fríos y muy modernos pierden protagonismo este 2026 frente a otros con detalles naturales y personales.

Tendencia en diseño de interiores 2026: colores que conectan con la naturaleza

Los tonos neutros continúan presentes, pero comparten espacio con una paleta más profunda y envolvente. Verdes apagados, tierras, ocres, marrones, tonos arcilla y matices minerales permiten incorporar color sin generar ambientes excesivamente estridentes. “Viene un otoño muy cálido. Para recrearlo en nuestros hogares usaremos tierras, ocres, verdes apagados, marrones, tonos arcilla y matices minerales, que son colores que conectan con la naturaleza y generan espacios serenos, acogedores y atemporales”, explica Pep Barnils, responsable de Mercantic.

Estos tonos pueden incorporarse tanto en paredes y muebles como en pequeños elementos decorativos, textiles o accesorios, permitiendo actualizar un ambiente sin necesidad de realizar grandes cambios.

Madera, piedra y cerámica ganan protagonismo

La autenticidad de los materiales se convierte en otro de los grandes ejes de la decoración. Madera, piedra, cerámica artesanal, lino y lana aportan textura y permiten construir espacios visualmente más ricos. “Los materiales con textura, como la madera, la piedra, la cerámica artesanal, el lino y la lana tendrán un papel protagonista porque son perfectos para aportar calidez”, señala la interiorista Pia Capdevila.

Tendencias en diseño de interior para este 2026.

La madera en tonos medios y oscuros, como el nogal, el castaño o el roble ahumado, puede aparecer en mesas, aparadores y revestimientos. También cobran fuerza las piedras naturales con vetas visibles, las cerámicas artesanales de acabado irregular, las fibras vegetales y el hierro envejecido. Para Carlos Rubio, director de la escuela de interiorismo Insenia, se trata de recuperar materiales que aporten autenticidad: “La búsqueda de casas con más pulso se traduce en materiales más reales. Entrarán maderas un poco más oscuras como el nogal, castaño o roble ahumado, piedra natural, barro, cerámica, fibras vegetales o hierro envejecido”.

Mezclar estilos para conseguir personalidad

Otra de las claves es abandonar los ambientes completamente coordinados. La combinación de muebles contemporáneos con piezas antiguas, objetos artesanales, recuerdos de viajes y elementos heredados permite conseguir viviendas menos impersonales. La tendencia apuesta por decorar con objetos que tengan significado, desde libros y piezas familiares hasta muebles recuperados o elementos encontrados durante viajes. Las pequeñas imperfecciones también adquieren valor porque hacen que cada espacio resulte único.

La iluminación como elemento decorativo

La iluminación deja de ser un aspecto meramente funcional para convertirse en una herramienta capaz de transformar una habitación. En lugar de depender de una única luz central, los expertos recomiendan combinar lámparas auxiliares y puntos de luz indirecta para generar distintas atmósferas. “Seguiremos apostando por ambientes más cálidos”, asegura David González, quien recomienda utilizar “iluminación indirecta y diferentes puntos de luz que permitan crear distintas atmósferas”.