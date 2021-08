Darío Barassi se acordó de Mauricio Macri en 100 argentinos dicen por una canción de Queen

En la edición especial con famosos, el popular conductor se acordó del expresidente por un segmento de programa.

El programa 100 argentinos dicen es uno de los pocos motivos de alegría para El Trece en estos tiempos. El humor y los comentarios ocurrentes convirtieron a Darío Barassi en el conductor más querido de la televisión argentina. Comentarios como los que realizó en la última edición especial con famosos que se transmitió el pasado domingo, en el que se acordó de Mauricio Macri por un papelón ocurrido con uno de los participantes.

Dentro del formato de 100 argentinos dicen, Barassi encontró un segmento muy divertido al que bautizó "100 argentinos cantan". Aquí, la pregunta siempre está relacionada a la música y pide a los participantes que se sumen cantando. En la edición famosos, el conductor pidió a los participantes que nombren e interpreten una canción de Queen, lo que dio lugar a desafinaciones para todos los gustos.

"Una canción de Queen, rey", le pidió Barassi a un participante que integraba el equipo de la actriz Fernanda Callejón. "No me acuerdo el nombre, pero si se como dice: we will we will rock you", cantó, pero con una pronunciación que dejaba mucho que desear. El conductor, fiel a su estilo, se burló del cantante improvisado: "Aparentemente los profesores de inglés puntanos, para atrás", y remató: "Me hace acordar a un político importante", en alusión a Mauricio Macri, quien luego de ganar la Ciudad de Buenos Aires en 2007 hizo un papelón al cantar We will rock you con CQC para festejarlo.

El papelón de Mauricio Macri en CQC

Dicen que de los papelones no se vuelven, aunque para Macri, esa regla no aplica. Cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad, allá por el 2007, en medio de una nota con el programa CQC (Caiga Quien Caiga) agarró el micrófono y protagonizó el papelón del año. Además del rumor del supuesto bigote que se habría tragado el día de su casamiento, Macri es recordado también por su interpretación de «We will rock you», la famosa canción de Queen.

Lo histórico del momento fue, en principio, su audacia para agarrar el micrófono. Pero luego, a medida que sonaba la canción, comenzó a gritar palabras inentendibles al ritmo de la música. Si bien el dice que habla inglés, su performance dejó muchísimas dudas.

Al son del algo que se escuchaba como "wi, wi, wi", Clemente Cancela, el periodista que lo estaba entrevistando, no podía creer lo que sus ojos veían. Mauricio Macri inició así una larga carrera de ridículos.