Constanza de Palma rompió el silencio y habló de su "intensa" relación con Daniel Osvaldo

En los últimos años, los romances del ex futbolista Daniel Osvaldo aparecieron en todos los portales de espectáculos. Algo que se disparó aún más tras la reciente confirmación de su noviazgo con Giannina Maradona en la gira por la Patagonia que realizó con Barrio Viejo, su banda de rock. En las últimas horas se conocieron duras palabras por parte de la joven diseñadora Constanza de Palma, su anterior pareja: "Fue una relación súper intensa desde el vamos. Lo bueno era buenísimo y lo malo, malísimo".

La relación entre de Palma y Osvaldo comenzó un tiempo después del fallido reencuentro del ex deportista con Jimena Barón, con quien convivió durante una buena parte de la cuarentena en el 2020. El ex futbolista de Boca y Juventus conoció a la diseñadora a través de las redes sociales y así de abruptamente como comenzó el noviazgo, terminó antes de que Dani Stone iniciara su romance con Giannina Maradona.

De Palma mantuvo un estricto perfil bajo desde la ruptura, pero decidió romper el silencio a través de un audio que le envió a Fernanda Iglesias. En la grabación que se pudo escuchar en Hay que ver, el programa de El Nueve conducido por José María Listorti y Denise Dumas, la diseñadora reveló algunos detalles de su corta relación con Osvaldo. "Como estoy muy lejos de ser una persona pública no le veo el sentido. Tampoco quiero hablar de una persona que no está, no me gustan esas cosas honestamente", explicó de Palma.

Además de aclarar que no hubo terceros involucrados en su separación, la diseñadora reconoció que hubo "temas de pareja" y que se trató de "una relación súper intensa desde el vamos. Lo bueno era buenísimo y lo malo, malísimo". Fernanda Iglesias insistió y le consultó si había sucedido algo en especial, a lo que de Palma le contestó que "pasaron mil cosas: algunas muy feas y otras no tanto, pero mejor mantenerlas en privado".

La confirmación del romance entre Giannina Maradona y Daniel Osvaldo

La gira en el sur del país de Barrio Viejo, la banda en la que Osvaldo canta, fue el momento perfecto para que el cantante y Giannina Maradona confirmaran la relación que ya casi todo el país sabía. La nueva pareja pasó el fin de semana largo de Pascuas en un lujoso hotel patagónico en compañía de Benjamín -hijo de Sergio Agüero y Giannina- y Morrison, fruto de la relación entre Osvaldo y Jimena Barón.

Dani Stone y la hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona se conocen porque hace unos años vivían en el mismo barrio privado de Tigre. En aquel momento, el ex futbolista estaba en pareja con Jimena Barón, quien se llevaba muy bien con Dalma Maradona, tras compartir las grabaciones de Los Roldán. Inclusive, la pareja de entonces de Giannina, Luciano Strassera, era íntimo amigo de Osvaldo aunque luego lo acusó de ser "el nuevo Mauro Icardi" después de que se viralizaran imágenes de la hija de Diego con Dani Stone.