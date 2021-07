Betular habló sobre su presente amoroso: "Mi corazón está muy tranquilo"

El famoso pastelero se expresó sobre su situación sentimental y habló de todos sus proyectos laborales.

El mediático chef Damián Betular se pronunció en una reciente entrevista sobre su presente laboral y personal. De esa manera, reveló que se encuentra soltero y que disfruta de su situación actual donde su foco está puesto en sus trabajos. Tras su participación en realities tan populares como MasterChef Celebrity y Bake Off Argentina, su figura cobró gran magnitud y eso hizo que le llovieran ofertas laborales.

“No estoy en pareja, mi corazón está muy tranquilo. Yo creo que hay momentos para todo en la vida, nunca digo 'nunca sería esto' o 'nunca sería lo otro' porque lo he hecho y después termina pasando. Pero ahora estoy muy bien, tranquilo”, se sinceró el experto en arte culinario, en diálogo con Teleshow, sobre su nueva manera de transitar la vida libre de planes, con fluidez y liviandad.

Además, el chef hizo referencia a la gran cantidad de tareas que cumple diariamente por su trabajo. “Estoy ordenándome de toda esta bola que vino de MasterChef y Manos Arriba. Yo tenía mis proyectos, en el hotel también, el libro, estoy ordenando todas esas cosas. Y otro proyecto más sería descuidarlo”, dijo en alusión al reality de cocina disponible en Paramount+, donde compite contra Germán Martitegui y Donato De Santis. “Yo disfruto mucho de lo que hago, no reniego y tener trabajo en esta locura, trabajar de lo que me gusta, con eso ya el corazón está contento”, continuó el cocinero.

Hace algunos meses, Damián Betular reveló ante el público cómo fue el momento en que les contó a sus padres que era gay. “Mi papá siempre estuvo muy presente, lo que pasa es que él trabajaba mucho más, cuando yo llegaba a casa estaba mamá, y en mi caso era más pegado a ella. Pero siempre estuvieron muy presentes y lo están en el día de hoy”, relató sobre el apoyo que siempre recibió de sus progenitores y siguió: “ Yo creo que hay veces en las que hay cosas que tenés que hablar y hay otras que son obvias. En mi casa se dio todo con mucha naturalidad y eso se lo deseo a todos, que todos tengan padres como los míos, porque aún con sus defectos me dejaron ser y soy muy feliz”.

Damián Betular es oriundo de la ciudad de Dolores.

TOC

En el mismo reportaje, el pastelero expuso que tiene algunas obsesiones que no complican demasiado su cotidianeidad pero sí resultan graciosas. “Tengo una obsesión muy grande por el orden en todos lados a donde voy. Hoy a la mañana me reía, llegué a la oficina y necesito tener la taza acomodada con la botella de agua, y alineada con el lapicero y el teclado. Soy como muy geométrico y me doy cuenta en mi guardarropa, que tengo por un lado buzos con capucha, sin capucha, con estampa, por color”, contó.